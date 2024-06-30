兩岸緊繃 福州旅遊踩線團抵馬祖 將推一、二日遊

福州旅遊踩線團29日抵達馬祖後隨即展開密集參訪行程，因團員都是首次造訪馬祖，每到一處景點就頻頻拍照記錄。(圖／民眾提供)

由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，昨日下午2時順利抵達南竿福澳港，連江縣府祕書長張龍德、副議長林明揚、馬祖觀光 協會理事長孫孝豪等人前往碼頭迎接，現場還舉辦隆重的歡迎儀式。

韓鳴表示，此次感覺就像是回家作客一樣，希望一切順利。考察結束後，福州將準備陸續推出馬祖一日遊、兩日遊等旅遊產品，以拓寬市場。

張龍德則在歡迎儀式上表示，「真的是等了好久好久」。他強調，不論縣府或民間業者都非常期待團員們的到來。馬祖有許多有別於台灣的地方，不論風俗、語言、生態等等，都值得遊客一訪再訪。期待首發團過後，還有二發、三發團，接連有大陸朋友到馬祖旅遊。

福州旅遊業者馬祖踩線團此次三天二夜的行程，將前往南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、媽祖巨像雕塑、星光祈福坑道，以及北海坑道、大漢據點、津沙聚落民宿 、北竿短坡山、芹壁聚落等景點踩線，全團預計7月1日搭船，返回福州琅岐。

福州踩線團原訂6月10日至12日赴馬祖，後因故延至29日，外界原先還擔心踩線團是否會因陸委會調升陸港澳旅遊警示至「避免非必要旅行」的橙色燈號再度生變。

韓鳴表示，這次參訪團行程雙方都期待已久，6月10日適逢端午節 慶，福州舉辦活動因此延期，如今終於順利成行。他說，「今天的天氣很給力」，大家抵達馬祖後也感受到了馬祖鄉親的熱情。

他透露，這次來到馬祖的踩線團員幾乎都是年輕人，也都是第一次到馬祖，所以都非常開心、都很期待。

針對兩岸政府相繼提出「懲獨意見」、「旅遊警示升級」等政策，韓鳴認為兩岸旅遊不會因此受到影響。他說，只要合法合規，不會存在什麼風險。

昨天在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚時，踩線團團員們都覺得很新奇，大家也在船家指示下，撥動著海水，在黑暗中看到了藍眼淚，許多人興奮地喊著「看到了！」