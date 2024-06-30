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漢光取消假想敵 退將：像對空氣打拳擊

記者洪哲政／台北30日電
時近漢光實兵操演，國軍各部隊都已在負責接戰轄區內實施戰場經營，圖為八軍團日前在台南喜樹沙灘構築好包括防波塊等多重阻絕設施。(記者劉學聖／攝影)
時近漢光實兵操演，國軍各部隊都已在負責接戰轄區內實施戰場經營，圖為八軍團日前在台南喜樹沙灘構築好包括防波塊等多重阻絕設施。(記者劉學聖／攝影)

國軍漢光演習實兵演練7月22日至26日舉行，也是國防部長顧立雄「首戰」，今年取消海軍陸戰隊、陸軍空降部隊攻擊軍實兵，訴求「沒有假想敵的操演更貼近實戰」。有退將說，這是對著空氣打拳擊，跆拳實戰對打，變成純表演的品勢。

參謀總長梅家樹表示，特戰部隊向來扮演假想敵，陸戰隊在執行兩棲也扮演假想敵，但防衛作戰時應該是防衛角色，這次希望他們回歸防衛作戰要做的訓練，看看未來的戰術位置與地形地物。

梅家樹說，今年漢光實兵夜間演練很多，機場演練會讓兵力就位，但不會影響航班，也不會先把兵放在操演處，是先在戰力保存處集結，貼近實戰。他已要求各級部隊的戰力保存地點，要實際去現地偵查，把地形地物搞清楚。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，美軍人員近年深度觀摩國軍漢光演習實兵操演後，勢必會提出非常多的改善建議；但從軍事訓練與實戰性的角度，美軍人員不太可能建議國軍在漢光實兵操演過程中，全面取消對抗訓練。倘若今年取消對抗訓練，真是來自美方建議，那美方的考量不排除是軍事以外因素。

國軍今年在台北港、松山機場與桃園國際機場，都有反突擊操演，將分兩股防衛兵力，分別發布解放軍空降軍分於日、夜間空降關渡平原狀況，地面由陸軍關渡指揮部、海軍陸戰隊66旅步兵營擔任防衛軍，由航特部與特戰部隊空中增援，演練就地圍殲共軍，戰鬥直升機將首度於夜間在淡水河口至關渡大橋內外凌空飛行，伺機進入關渡平原，協助演練掃蕩地面解放軍。

梅家樹雖宣稱這次實兵演練沒有劇本，不預演，但以年度重大演訓為名申請海、空域管制、有戰鬥直升機或戰機參演的地空操演，計有12項，其中10項有預演，屬於夜戰操演者為松山機場、關渡平原反空降、反突擊科目，都在7月23日夜間實施。

為參與實兵操演，國軍已在負責接戰轄區實施戰場經營，如八軍團在台南喜樹沙灘構築防波塊等多重阻絕設施，第二線構築戰壕，海軍布雷艇將在桃園國際機場外的竹圍漁港外海泊地演練布雷。相關操演科目都沒有攻擊軍設置，有退將表示，這是對著空氣打拳擊，跆拳實戰對打，變成純表演的品勢。

解放軍 國防部 共軍

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