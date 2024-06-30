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反滲透 台調查局長裁示嚴審參訪團

記者張宏業／台北30日電
調查局長陳白立28日首度主持擴大局務會議。圖為他28日出席調查局無人機大賽。(圖／調查局提供)
調查局長陳白立28日首度主持擴大局務會議。圖為他28日出席調查局無人機大賽。(圖／調查局提供)

新任調查局長陳白立28日首度主持擴大局務會議，全省外勤處站首長列席與會，陳白立在會議中裁示，調查局是情治機關，應嚴加審查參訪局本部團體人員身分，防止北京當局利用參訪或學術交流機會，藉機拍錄調查局內部機敏設施，這是陳白立走馬上任以來，第一次對防制境外敵對勢力做出反滲透的重大指示。

近來傳出曾有大陸政協身分的香港籍人士，持英國護照並刻意錯置護照號碼，以台灣匯豐銀行名義，進入國防智庫國防安全研究院，拜會國防戰略與資源研究所長蘇紫雲，敏感身分引發國安疑慮議論。

陳白立是國安體系出身，他擔任國家安全維護處長期間，一年內偵辦20起重大國安案件，創史上紀錄。重視國安的他上任時特別強調，「維護國家安全必然是核心的任務」，對於反制滲透、介選、竊取營業秘密及陸企挖角人才等國安案件，都是未來重點工作。

調查局兩岸情勢研析處位於新店青溪園區，主要業務為蒐集兩岸關係與大陸動態資料，園區內有個史料特藏室（俗稱薈蘆），裡面珍藏中國大陸國家主席習近平父親「習仲勛」署名的布告等陸史資料，但大陸卻統稱為習仲勳，兩岸的版本差異引來外界好奇，傳聞連習近平都不確定爸爸名字怎麼寫，故常有大專院校師生、學術團體申請參觀，但兩岸處緊鄰國安站與資安站，是調查局另個情報要塞。陳白立認為，調查局是國家機敏機關，兩岸處又是「認知戰研究中心」單位之一，參訪人員不時會有政治或東亞所的陸生，因此要求兩岸處須告知嚴禁拍照錄影，避免有心人士人滲透，事前也要嚴加過濾真實身分並登記。

調查局會接受團體申請參訪，由公共事務室陳情接待科負責，內容是介紹調查局工作職掌、參觀鑑識科學處、反毒陳展館與展抱館，但陳白立發現，參訪團竟多數是高中生與大學生，若是大學生還有助人才招募，但高中生太過年輕，指示公共事務室檢討，可將參訪團體拉高至社會菁英。

另外，警政署長張榮興上任後推出整併及精簡措施，針對精準識詐業務免除九項評核項目，減輕基層負擔。調查局近年據點弱化問題嚴重，主因也在於交辦事項過於繁瑣，如追緝逃逸移工、查訪雞蛋囤貨等，以致績效管考太多，讓基層苦不堪言。

陳白立也在會議中裁示，各單位主官應簡化管考項目，讓調查官回歸專業，專注偵辦國安案件、集中火力打詐、掃蕩綠能黑金，已責成主任秘書余尚賢統合盤點管考機制。

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