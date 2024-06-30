大屋頂下／中南海必須承認其兩岸政策失敗 從地動山搖到我不上當

英國「金融時報」報導，習近平曾對歐盟主席范德賴恩說，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。

事後，白宮國家安全顧問柯比稱「此說毫無道理」，范德賴恩也否認習近平曾說此話。

不論習近平有否此說，但中南海的腦袋裡存有「我不上當」的思想則絕無疑問。中共 前駐美大使崔天凱1月間就公開說過，「中國不會落入別人為我們設下的陷阱」。所以，雖不知習近平是否對外說過「我不上當」，但如果他的腦袋裡根本不曾這樣想過才不正常。

俄烏戰爭以來，國際風雲與兩岸情勢皆已丕變。在2018年左右，中共的國際姿態是「厲害了，我的國」，兩岸姿態則是「不聽我的，地動山搖」。但到了2024的國際情勢，中共方面則不斷出現強調「戰略定力」的主張，更形象化為崔天凱的「陷阱說」，皆在提醒「我不上當」；至於兩岸操作，久已不聞「地動山搖」，置換的頻發詞改為「和平發展／融合發展」，王滬寧更說：「沒有人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是多多交流、好好交流。」

此一發展顯示：1、武統的內外約束愈來愈大。武統已不是中共主觀意志的問題，而變成了要不要上當的問題。2、地動山搖雷大雨小，軍機軍艦繞台也幾乎成了台灣窗外的蝴蝶飛舞。這也許鎮住了局面，但也未能改變僵局。

從「厲害了，我的國」到「我不上當」，從「地動山搖」到「沒人想打仗／和平發展」，此即本文的標題所說「中南海必須承認其兩岸政策失敗」。

最近中共「兩高三部」發布的「懲治台獨犯罪意見」22條（下稱《意見》），可能是又一敗筆。此一操作的法律效果難以落實，但其政治效應卻必使兩岸僵局更趨惡化。

現在，既然中共已指賴清德 的就職演說為「台獨自白書」，又稱其「頑固堅持台獨立場，充分暴露台獨工作者的本性」，則依據《意見》，中共就沒有理由不立即起訴賴清德，並對其進行缺席審判，且終身通緝。倘非如此，這算是什麼「意見」？反之，倘若真的這麼做了，這個「意見」更如何收拾？

何況，民進黨是仍然維持台獨黨綱的組織，依據《意見》，中共即應起訴民進黨為「台獨犯罪組織」，也應進行缺席審判。但是，也不動手，只是「意見」而已嗎？

試問：中共是否就此想用台獨綁死賴清德與民進黨，已不寄望他回頭也不容他回頭了？而賴清德與民進黨也因不敢回頭及回不了頭，兩岸就此一路走到黑。

中共必須承認，其「三論四統」的兩岸政策皆告失敗或擱淺。三論是「中華民國 已經滅亡論／一國兩制／九二共識」，四統是「武統／和統／買統／融統」。

「三論四統」皆告失敗，中共雖仍須將統一掛在嘴上，但已是約束愈來愈大，可實現性愈來愈低，於是必須將心智轉移到如何處理「非統一未統一」的情勢。重中之重，就是其對台政策必須從「壓制台獨」，轉移到「維持中華民國」，亦即必須以中華民國來維持「分治而不分裂」的兩岸關係。

台獨的問題，必須讓多數台灣人民自己經由中華民國憲法的民主體制來化解，而絕無可能靠中共的法庭去「長臂懲獨」。

說到底，維持「未統一不台獨」的情勢，就必須讓中華民國有路可走。中華民國站得住，台獨就站不住。中共不但應使支持中華民國者有路可走（一中各表／大屋頂中國），也應使主張台獨但想回頭者也有路可走（也是1中各表／大屋頂中國）。中共若欲挽救兩岸關係，首先就要改變其「中華民國已經滅亡論」。

中共常說「硬的更硬／軟的更軟」。然而，軟的可能供養了台獨，硬的卻可能打擊了中華民國。

其實，《意見》對此亦有著墨。第二條第二節規定「通過制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定的」為台獨。此處所稱「有關規定」，即指中華民國憲法及相關法律，其中存有「憲法說」的意味。第4節規定「在教育、文化、歷史、新聞傳播等領域大肆歪曲、竄改台灣是中國一部分的事實的」為台獨，這也有反對「去中華民國化」的意味，因為「去中華民國」就是「去中國」。

《意見》提出類此看法，似乎也意識到：主張中華民國憲法及中華民國政治正統的「中華民國派」不是台獨，應予維持保護。

賴清德面對《意見》，居然說「中華民國派也是台獨」，但他何不說「台獨已是中華民國派」？中華民國是以中華民國憲法為準據，台獨則以台獨黨綱為指引，而以中華民國憲法為災難。《意見》正是要逼賴清德說清楚是否台獨，賴清德卻竟然如此語無倫次，難登大雅。

蔣經國宣布解嚴及開放兩岸交流，就是將兩岸關係的主軸架構建立在中華民國憲法體制上。中華民國只要維持民主運作，多數民意就不可能主張輕率統一，亦不可能主張自殺性的台獨，這正是台灣幾10年來的民主狀態。因此，中共的兩岸政策最後仍須「寄希望於台灣人民」的「心靈契合」，而這個「心靈」的「契合點」就在中華民國的平台上。中共若想和平處理兩岸問題，唯有經由中華民國民主體制的路徑，繞不過去。

綜上所論，國際大氣候已轉移到「我不上當」，兩岸小氣候也轉移到「沒人想打仗／和平發展」。兩岸關係的新路徑就應當是：

1、由台獨及統一的「目的論」，轉移至和平發展的「過程論」。

2、雙方建立「你不消滅中華民國／我不台獨」的「交換論」。

3、由舊的兩岸關係「中共與台獨都要消滅中華民國的兩岸關係」轉移至「中共與台灣共同維持中華民國的新型兩岸關係」。

或謂，《意見》只是伏筆，是在「養案」。當中共有朝一日果然以台獨犯罪起訴賴清德或民進黨時，師出有名，兩岸就到了攤牌的時刻，並宣稱只是打台獨不是打台灣。這雖似不可思議，卻也不能說絕無可能。但中共與賴清德難道真會相互逼迫情勢惡化到那種「兩岸都上當」的地步嗎？

俄烏戰爭，有人說普亭上了當，有人說澤倫斯基上了當。其實，是俄羅斯與烏克蘭都上了當。

沒有中華民國這個平台，兩岸關係即無前景可言。中共的兩岸政策是失敗的，民進黨的兩岸政策也是失敗的，皆敗在想要消滅中華民國。習近平如此，賴清德亦是如此。

本文的「意見」是：定錨中華民國，共構和平競合。