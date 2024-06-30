人都到台灣了 陸歌手突集體缺席金曲獎

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的大陸歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

第35屆金曲獎頒獎典禮昨天舉行，但典禮開始前1小時，入圍 本屆華語歌王的大陸歌手裘德和許鈞臨時宣布不出席。文化部統計，大陸入圍者及團隊共26人，但昨晚都未出席典禮。

許鈞以創作專輯「期待集」入圍本屆金曲獎7項大獎，包括最佳華語男歌手獎、年度專輯、最佳華語專輯、最佳作曲人等獎項，本來已申請要來台灣參加金曲獎，昨突然表示不克出席，「有其他工作相關事由，所以臨時不克出席」，而同為入圍者的裘德也透過台灣唱片公司表示，「因為私人因素，不克出席金曲獎」。

對於兩入圍者缺席，文化部表示，第35屆金曲獎計有大陸籍入圍者及團隊共26人，經依相關程序核准來台參加頒獎典禮。部分人員陸續因個人工作檔期因素，事前取消來台，其中藝人「裘德」團隊共8人於6月27日、28日陸續來台，惟文化部影視局於29日接獲申請單位亞神音樂通知，由於裘德來台前連續兩日參與大陸節目彩排和錄製，來台後身體不適，急需返回大陸醫院住院檢查，整體團隊8人於典禮開始前即離台。

金曲獎典禮風波不斷，昨原住民 歌手巴奈推出個人首張台語專輯《夜婆》，奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎，她上台致詞表示，台灣有很多不一樣的文化、族群，大家在這個苦難島都過得很辛苦，「有時候支配者是綠色的，有時候是藍色，你一定不要以為流行音樂跟政治是沒關係」。巴奈接著說道，有一件事請大家記得，今晚金曲獎35年，但天安門 事件也是35年，「我們都不要忘記，台灣加油！」。

此話一出引發社群一片討論，PTT網友紛紛留言，「到底中國的事關台灣屁事啦？我記得天安門幹嘛？」、「為什麼這場合一定要提政治...」、「有些人就只是想做音樂，結果金曲獎突然扯一個幾十年前的歷史事件，只有莫名其妙而已」，也有人留言，「笑死台灣不能講天安門喔？」、「巴奈本來就以政治立場聞名」。