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兩岸電影展揭幕 陸25人赴台交流

台灣新聞組／桃園30日電

第15屆「兩岸電影展」29日在桃園青埔新光影城舉行開幕式，知名演員張譯、魏晨等25位大陸影人來台出席影展，台灣演員王大陸也帶著講述詐騙集團案例的「孤注一擲」返台與影迷相見歡。

中新社報導，今年在大陸暴紅的「周處除三害」引起兩岸電影人熱議。「周」片今年在中國大陸的票房已超過6億元人民幣（約8256萬美元）。擔任台灣「兩岸電影交流委員會」主任委員的朱延平表示，「周處除三害」在中國大陸的成功是「兩岸交流的好結果」，「我們希望把兩岸電影交流繼續延伸下去」。

導演魏德聖則指出，「周處除三害」在台灣上映時討論度不高，反而是在中國大陸獲得票房成功後引起台灣觀眾的興趣，「才瘋狂搶看到底是什麼片子」。這是兩岸增進了解的一個案例，他非常期待兩岸在人文方面的相關交流。

台北中國時報報導，朱延平指出，此次影展也特地在活動前夕，準備了阮經天在《周處除三害》片中吃的便當和蔥麵包組成的「陳桂林套餐」，再加上「台灣之光」珍珠奶茶讓大陸代表團品嘗。

曾來台發片的魏晨，表示一直很欣賞阮經天，笑說昨再度吃到台灣便當，「好懷念，還發朋友圈說這是『天哥同款』。」搞笑用片中的哏來形容「吃完以後我們都是新造的人。」

張譯第4次訪台，曾因看了《賽德克．巴萊》特別造訪霧社；向來態度謙虛的他，直說透過此次交流，看到了自己的不足與缺陷，並讚賞台灣演員的鬆弛感、融入角色，很喜歡王大陸在《孤注一擲》中的表演。

詐騙集團

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