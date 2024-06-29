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台升旅遊警示 陸國台辦：赤裸裸威脅

記者陳政錄／北京29日電
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，民進黨借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。(記者陳政錄／攝影)
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，民進黨借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。(記者陳政錄／攝影)

針對陸委會日前宣布，調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表「避免非必要旅行」的橙色燈號，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚回應稱，這是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇，嚴重侵害台灣民眾正當權益，破壞兩岸關係發展。

陸委會以目前已發生多起民眾赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，近期大陸又頒布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」為由，調升中國大陸及港澳旅遊警示至橙色燈號。

對此，朱鳳蓮說，民進黨當局這套說法和行徑，完全是對大陸汙衊抹黑、對台灣民眾威脅恐嚇的政治操弄，大陸方面強烈反對。

朱鳳蓮表示，大陸方面發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，不針對、不涉及廣大台灣同胞，針對的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪。

朱鳳蓮說，民進黨當局罔顧事實，惡意抹黑有關司法文件，借提升所謂旅遊警示進行政治操弄，是對廣大台灣同胞赤裸裸的威脅恐嚇。

朱鳳蓮稱，台灣民眾赴大陸旅遊的興趣意願強烈，台灣旅遊業也一直呼籲民進黨當局早日解除台灣旅行社組團至大陸旅遊禁令。民進黨當局不但不回應民意，反而粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸旅遊，破壞兩岸交流，嚴重損害台灣民眾和相關業者利益，剝奪各界民眾出行自由。

她強調，大陸依法保護台灣同胞的正當權益，廣大台灣同胞參與兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以「乘興而來、盡興而歸」。

民進黨 澳門 香港

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