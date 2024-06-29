首度視導成功嶺新兵訓練 賴：面對極權威脅 需做準備

賴清德總統（二排中）上任後，28日首度到成功嶺視導新兵入伍訓練。(記者潘俊宏／攝影)

賴清德 總統上任後，昨天首度到成功嶺視導新兵入伍訓練。賴總統表示，國際社會認同台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，並反對任何國家用武力改變台海現狀；台灣是一個熱愛和平的國家，但面對極權主義威脅，不能不做準備。

賴總統昨在國防部 長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、陸軍司令鍾樹明陪同下，視導新兵訓練。賴總統表示，官兵今天所受的訓練，每流的一滴汗，都是為了保護國家安全，也在守護這些成果。

賴總統視導時，成功嶺官兵也送上賴總統當年大專集訓的結訓成績單。根據成績單資訊，賴清德1980年7月3日至8月13日間進入成功嶺新兵訓練。當年結訓要件包括學科、基本教練、戰術、射擊、體育，賴清德都拿下優異成績，射擊成績100分的滿分，最終以89.63的高分結訓。

從總統選前起暫時凍結的國軍將領人事也開始重新調動。7月1日新一波將領調動，包括3位新中將：國防部戰規司長李世強中將調任中科院長，遺缺由參謀本部情報助理次長黃文啟少將（陸）接任，晉升中將；海軍副司令王瑞麟中將已屆齡退伍，遺缺由陸戰隊指揮官馬群超中將接任，陸戰隊指揮官由海軍司令部副參謀長樊傳聲少將接任，晉升中將。

此外，空軍副司令孫連勝中將已退伍，遺缺由空軍司令部參謀長曹進平中將接任，空軍教準部指揮官王德揚中將接任參謀長，參謀本部情報次長顏有賢中將接任教準部指揮官，空軍司令部副參謀長謝日升接任情報次長，晉升中將。