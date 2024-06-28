我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

賴清德主持三軍8校畢業典禮 未提中華民國

記者程嘉文／台北28日電
賴清德總統（右前）27日首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。（記者林伯東／攝影）
賴清德總統（右前）27日首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。（記者林伯東／攝影）

三軍八校院昨天在北投復興崗舉行聯合畢業典禮，共有1747位新科軍官掛上軍階。首次主持軍校畢業典禮的賴清德總統，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。不過，賴總統12分鐘的致詞中，並未提及「中華民國」。

來源：聯合新聞網

八校院包括陸海空軍官校、國防大學（政戰、理工、管理學院）、國防醫學院、空軍航技學院。除了各校畢業生，也包括一般大學的預備軍官訓練團（ROTC）。女性軍校生雖是少數，但學業成績常名列前茅，今年八校院第一名畢業生，共有六位女性。

不同於蔡政府時代，賴總統致詞未安排讀稿機。他對軍校畢業生說，非常欽佩與感謝大家，年輕時就選擇承擔國家重責大任、服務人民的道路。軍校訓練比一般大專院校更嚴格，時間也相對少，在風吹雨打中精進自己。未來大家不管到台灣哪個地方，在哪個單位服務，勢必能夠肩負起報效國家、安定社會服務人民的重責大任。

賴總統說，身為三軍統帥，使命是確保國家生存發展，保護全體國人生命財產安全，同時，也要照顧2350萬人的生活，「我們都是國家隊」。賴總統也向同學們提出三點：一是初心不變、豪情不減，二是持續不斷砥礪自己、精進本職學能，三是秉持國家責任榮譽的精神。

賴總統也提到，非常支持國防部長顧立雄最近提出的改革，就是在確保軍紀前提下，減少沒有必要的規定，精簡不需要的流程，不拘泥形式主義，也不要安於現狀，新時代的國軍應該具備創新精神。

中華民國 賴清德 國防部

上一則

全台7月恐10萬人染疫 不恢復口罩令 醫：不可掉以輕心

下一則

台灣36歲知名登山家張元植 失足命喪白朗峰

延伸閱讀

中港澳旅遊燈號橙色警戒 民眾黨立委：搞台獨預備動作

中港澳旅遊燈號橙色警戒 民眾黨立委：搞台獨預備動作
賴清德：陸懲獨恐波及9成台人 國民黨：恐嚇人民

賴清德：陸懲獨恐波及9成台人 國民黨：恐嚇人民
中國懲獨新規 賴清德憂恐波及九成台灣人 呼籲團結

中國懲獨新規 賴清德憂恐波及九成台灣人 呼籲團結
新聞評論／美迫台積交出營業祕密 當時賴清德怎噤聲？

新聞評論／美迫台積交出營業祕密 當時賴清德怎噤聲？

熱門新聞

台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
奇軒是台灣首位YouTube訂閱突破千萬的網紅。圖／摘自臉書

台灣首名YouTube訂閱千萬創作者 真實月收入曝光

2024-06-23 13:29
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友