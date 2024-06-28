福州旅遊踩線團6月29日如期到馬祖 業者：陸仍有意交流

福建旅遊業者至馬祖的踩線團，好不容易敲定本月29日出發，但隨著陸委會可能宣布赴陸旅遊警示將「三級跳」，是否有變數，值得關注。（記者蔡家蓁／攝影）

為反制大陸發布的懲治台獨22條意見，陸委會宣布提高赴大陸地區旅遊警示，且「連跳三級」直接橙色警示，原訂29日出發的福建業者到馬祖的踩線團恐生變，對此連江縣政府表示，目前得到的訊息是踩線團照常，馬祖當地旅遊業者還是希望陸客能來，帶動當地觀光 。

據了解，近期就曾有消息指出，陸委會因大陸國安法、反間諜 法關係，台灣民眾入境被留置及偵查的狀況確實有增加，現在為反制大陸發布的懲治台獨22條意見，又調升大陸旅遊警示燈號由黃色調升為橙色。

針對陸委會此舉可能牽動大陸踩線團29日馬祖一事，連江縣政府表示，目前得到的訊息，還是行程照常，他們一行暫訂28人，預計在馬祖停留三天，由民間旅行社辦理及接待，參訪南竿、北竿各個景點。連江縣長王忠銘表示，為了歡迎這個首發團，縣府將會舉行歡迎儀式，旅行業者將其視為一線曙光，代表陸方仍有意交流。

對於中央提高赴大陸地區的旅遊警示，馬祖當地業者也覺得很詫異，直言是「一波三折」，本來想說，大陸踩線團過兩天來了之後，最快暑假期間陸客就可以來馬祖，看來此事波折還不少，只希望中央在做決策前，還是要多考量民眾的營生，不要政治凌駕在民生上。

目前台金班機都班班客滿，但金門的大街上都沒有觀光客。（記者蔡家蓁／攝影）

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信則透露，先前就有聽到風聲，說要調升大陸旅遊警示燈號由黃色調升為橙色，他表示，金門的7、8月份旅遊市場很糟糕，因為海警船每天一直來，現在國人沒人敢來，整個市場大縮水，但政府要發布也是沒辦法。

翁炳信說，現在台金飛機都班班客滿，但走在路上都沒有觀光客，當中很多是中轉台商與旅遊團，等政府宣布後，應該先前已經付費的客人還是會照走，但7月過後還沒付費的團客可能就會慎重考慮。