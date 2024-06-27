綠能國家隊出包 台軍用陸製光電產品 國防部坦承疏失

國防部長顧立雄。(記者曾原信／攝影)

配合政府綠電政策，國防部 近年大量與業者合作，在營區設置太陽能光電板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天舉行記者會指控，綠能 國家隊「聯合再生」旗下永梁公司得標陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案後，違反「不允許使用大陸地區產品」等契約規定，違約裝上中國大陸製的太陽能逆變器，質疑是因為「後台很硬」？

黃國昌說，他接到檢舉指稱聯合再生「根本不把國防部當一回事」，對白紙黑字的契約規定視若無睹；他前日特別前往現地勘查，果然發現逆變器上貼著「Made in China」標籤。他表示，聯合再生董事長洪傳獻是前總統蔡英文全國綠能產業後援會長，現任總統府秘書長潘孟安、交通部長李孟諺、前政務委員張景森都是其座上賓，讓聯合再生因為靠勢「政治後台很硬」，所以無視契約明訂如此恣意妄為？

黃國昌稍後到立院外交及國防委員會質詢此事，並表示除了蘭指部之外，海軍艦隊指揮部、國防大學、三軍總醫院松山分院，也是同一廠商承包裝設太陽能光電系統，要求軍方查清，這些單位使用的逆變器，是否也是中國製產品？

國防部長顧立雄回應，初部查出問題的逆變器共有44個，是德國品牌SMA生產，但在中國大陸製造；軍備局將會全面清查，若要處罰，就依合約處理。

黃國昌指出，永梁公司與蘭指部簽訂的契約，白字黑字明訂「不得轉包」、「不允許使用大陸地區產品」，甚至永梁評選會議時也承諾使用國內領導品牌的變流器。但他接獲檢舉，永梁公司不僅違約轉包，還違約裝上中國製的太陽能逆變器。

黃國昌指出，聯合再生公司獲國發基金投資 近卅億元，政府是聯合再生第一大股東，並非一般的上市公司，對外打著「綠能國家隊」招牌，竟然在我國軍事要塞使用中國大陸製造的光電設備，令人不敢置信，「國發會派進去的董事是都在睡覺嗎？」「放縱到這種程度，到底是誰在撐腰？」「是怎麼通過驗收的？」並要求國防部對如此惡質的不肖廠商，依約追究責任。

出席記者會的國防部代表坦承疏失，說會虛心檢討，並啟動調查，依照合約請廠商一個月內更換，若未更換，會終止契約或沒收履約保證金，也承諾會全面清查，並檢討驗收程序。