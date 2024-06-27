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波特王爆陸邀台網紅 國台辦：他也多次來交流

記者陳政錄／北京27日電
對於台灣網紅是否遭大陸邀請一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應說，許多台灣的自媒體人士透過分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互了解，這是兩岸民眾都非常樂見的事。(記者陳政錄／攝影)
對於台灣網紅是否遭大陸邀請一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應說，許多台灣的自媒體人士透過分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互了解，這是兩岸民眾都非常樂見的事。(記者陳政錄／攝影)

網紅「波特王」爆料，大陸將邀台灣網紅到大陸旅遊拍片，質疑是文化統戰，引起後續效應，除網紅紛紛自清，也有人接力曝光自己曾收到對岸的「合作邀約」。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上回應說，增進兩岸同胞相互了解是一件好事，並指這位網紅（指波特王）也曾經多次來大陸交流旅遊，只要他願意來大陸傳遞正能量，歡迎他再來。

朱鳳蓮在記者會上首先表示，大家可能注意到，近期在Youtube、小紅書等社群平台上，外國部落客透過144小時免簽政策到大陸旅遊體驗的影片非常火爆，總播放量已超過10億次。

她稱，事實上，台灣同胞到大陸來更為方便，可以隨時來一場「說走就走」的旅行。台灣同胞只要持台胞證就可以免簽注過來，許多台灣的自媒體人士已經或正在透過錄影和分享他們在大陸的所見所聞，增進兩岸同胞相互了解，消融彼此隔閡誤解，這是兩岸民眾都非常樂見的事，也是一件好事。

朱鳳蓮接著說，互聯網（網路）是有記憶的，你（指提問記者）提到的這位網紅也曾經多次來大陸交流旅遊。只要他願意來大陸傳遞正能量，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。

網紅波特王認為大陸透過邀請台灣網紅赴陸拍片，進行文化統戰。(本報資料照片)
網紅波特王認為大陸透過邀請台灣網紅赴陸拍片，進行文化統戰。(本報資料照片)

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