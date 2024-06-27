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讓陸藝人參加金曲、金馬獎？國台辦：支持交流

特派記者陳政錄／北京27日電
大陸影星胡歌(前左)日前訪台，兩岸影視交流升溫，大陸國台辦26日表示，支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流。(本報資料照片)
大陸影星胡歌(前左)日前訪台，兩岸影視交流升溫，大陸國台辦26日表示，支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流。(本報資料照片)

大陸藝人胡歌日前訪台，為兩岸影視交流帶來正面效應，鑒於第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日登場，第61屆金馬獎也展開報名程序，就陸方是否會鼓勵藝人赴台參加上述獎項活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨強調，大陸一貫支持兩岸音樂、影視交流，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流往來。陸方說法似預告將有更多大陸藝人赴台，或有助於兩岸民間交流。

朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會，有媒體提問，第35屆金曲獎頒獎典禮本周末將在台北舉行，有多名大陸歌手入圍，第61屆金馬獎近期也將啟動報名程序，大陸是否會鼓勵演藝人員透過赴台參加這兩個獎項的機會，與台灣影視音樂業界進行交流？

朱鳳蓮回答，大陸一貫支持兩岸音樂、影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，不斷深化兩岸文化領域融合發展，希望盡早恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，讓兩岸歌手和演藝人員可順暢交流往來，為兩岸觀眾呈現更多的優質影視音樂作品。

朱鳳蓮還提及由兩岸合作、根據鄧麗君真實經歷改編的電視劇「但願人長久」熱播，以及「繁花」主演胡歌赴台，表示兩岸文化藝術領域「雙向奔赴」，展現了兩岸民眾對影視交流合作的共同心願和美好期待。

金馬獎、金曲獎和金鐘獎在華人圈有廣泛影響力，被合稱為「三金」，也是兩岸文化交流重要平台。不過在2018年第55屆金馬獎頒獎典禮上，一名台灣導演的感言被陸方認為有台獨傾向，中共當局下令暫停電影和人員參加金馬獎。金曲獎、金鐘獎雖未遭直接抵制，但近年陸港藝人報名、出席人數明顯減少。

另有陸媒提問，有台灣藝人表示收到陸方傳媒公司合作邀約，擬安排願合作藝人及網紅籌組「台灣擁和黨」並投入選舉，朱鳳蓮稱，大家都知道這是一封詐騙信，企圖向大陸潑髒水，希望台灣民眾充分認清民進黨當局操弄「認知作戰」企圖。

就綠營稱大陸透過媽祖等信仰活動對台統戰，以及近期台灣網紅受邀赴陸拍片議題延燒等，朱鳳蓮稱，台灣信眾到大陸各祖廟進香交流，是兩岸一家親生動寫照，誣稱媽祖等民間信仰是統戰工具，是對兩岸宗教界極大不尊重，也是對媽祖等民間信仰的褻瀆。

至於台灣自媒體分享他們在大陸所見所聞，增進兩岸相互了解，這是兩岸民眾都非常樂見的事，如果亂扣帽子，兩岸民眾都不會支持。

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