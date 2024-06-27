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賴清德：陸懲獨恐波及9成台人 國民黨：恐嚇人民

台灣新聞組／台北27日電
大陸「懲治台獨」，賴清德表示台灣9成以上民眾都有可能受到波及。(本報資料照片)
大陸「懲治台獨」，賴清德表示台灣9成以上民眾都有可能受到波及。(本報資料照片)

北京當局日前發布「懲治台獨」22條意見，據轉述，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會表示，台灣9成以上民眾都有可能受到波及，希望朝野團結一致面對中國打壓。另傳出，賴政府為反制大陸發布的懲治台獨意見，將提高赴大陸地區旅遊警示，連跳三級為橙色警示。

本報系聯合報報導，賴總統指出，中國新規「22條意見」適用範圍包山包海，型態與對象非常廣泛，包括台灣9成以上的民眾都有可能受到該法波及。他也提醒台人，如果有去中國經商、旅遊，要注意這方面的風險。

國民黨發言人楊智伃表示，遺憾賴總統隨對岸起舞，跟著對岸一起恐嚇人民，民進黨簡直是「中共同路人」。楊智伃稱，維護中華民國憲政及台灣民主制度是國民黨的價值及使命，不會因為中共或是民進黨的恐嚇威脅有任何改變。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則聲稱，對以身試法的「台獨」頑固分子，不管其身在何處，大陸執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。被問到懲獨新規是否會影響兩岸交流，朱鳳蓮稱，僅針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的台獨頑固分子，不針對、不涉及廣大台灣民眾。她還稱，「台獨」頑固分子主動放棄台獨分裂立場，不再實施台獨分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或防止危害擴大，符合相關規定的，可依法不追究部分甚至全部刑事責任。

台北中國時報報導，旅行業近日也流傳賴政府打算大陸旅遊警示提升，此訊息令業者感到不安。

旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意），台灣對目前大陸地區並未發布警示燈號，但傳出可能跳過灰、黃，直接變成橙色警示。

報導指出，陸委會為反制大陸21日提出的《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，原本要在25日公布提升大陸旅遊警示，但因不想稀釋政府就國會改革法案提釋憲的新聞熱度，因此延後發布。此外，陸委會內部對於是否提升警示，也有兩派意見，最後由總統府拍板。

據報導，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，旅遊警示對旅客沒有強制性，只要業者與旅客雙方談好，仍可以出團。近日他確實有聽過此傳聞，旅行業很擔心，雖然既有團體可以照出，但此舉是對陸方釋出負面訊號，若兩岸敵意螺旋不斷上升，兩岸想恢復正常交流的希望就越來越渺茫。

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