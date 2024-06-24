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滯陸釣客胖了8公斤 母探視：盼賴盡快讓兒回家

記者蔡家蓁／金門24日電
金門籍立委陳玉珍（左）、胡母（中）接受媒體採訪，胡母說，兒子在那邊過得很好，還胖了快8公斤。（記者蔡家蓁／攝影）
金門籍立委陳玉珍（左）、胡母（中）接受媒體採訪，胡母說，兒子在那邊過得很好，還胖了快8公斤。（記者蔡家蓁／攝影）

金門胡姓釣客迷航到中國大陸遭扣留已逾3個月，胡家人前天在金門籍立委陳玉珍陪同下，經由小三通到泉州，昨探視胡男後返抵金門。胡母說，兒子胖了快8公斤，過得還不錯，懸著的一顆心終於放下，她也呼籲賴總統重視此事，盼政府盡快處理0214陸船事件，大家將心比心，「處理得快、兒子就回來得快」。

胡姓釣客父母、妻女昨在台辦安排下探視胡男，胡母說，順利看到兒子，兒子變得比較胖，吃好睡好，過得還不錯，兒子胖了快8公斤，變得白白胖胖。她也向賴總統喊話，盼同理心、將心比心，希望政府注重這事，妥善處理0214陸船事件，處理得快、兒子就回來快，若繼續停滯，兒子就回不來。

記者詢問陸方有沒有說何時放人？胡母說，陸方沒說何時會放人。她說，陸方給他們很大空間，讓一家人獨處，與兒子談了1至2小時，兒子情緒滿鎮定，沒有掉淚，反而是她哭得比較厲害。

陳玉珍說，0214陸船事件對胡姓釣客、金門觀光影響都很大，陸委會應趕快重啟協商，趕快解決，期盼大家都用同理心、人道主義來想這件事，也呼籲相關鑑定速度要加快，報告趕快出爐，該案屬社會重大矚目案件，會與檢調溝通，希望加快。

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