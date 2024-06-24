今年漢光演習貼近實戰 專家：取消實兵對抗因噎廢食

今年國軍漢光演習將盡可能貼近實戰，不再舉行總統視導大型火力展示項目之類「好看」科目。（本報資料照片）

今年國軍漢光40號演習將於7月22至26日舉行實兵演練，國防部 後天將到立院報告實施狀況。路透報導引述台灣高級官員稱，今年演習將盡可能貼近實戰，因來自中國大陸的敵情威脅正迅速升高。

本屆漢光演習標榜「不務虛、不玩假、照實做」，不再舉行總統視導大型火力展示項目之類「好看」科目，也無以往部隊與民眾熟悉的「預演」。

在演習五天四夜期間，強調夜戰與狀況科目連續；實兵、實時、實地驗證，確實掌握部隊的能力與限制。官員說，今年民眾很可能看到演習部隊發生裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狼狽狀況，甚至發生小意外，希望社會大眾能接受此觀念。

軍方官員透露，這些措施從國防部前部長邱國正任內開始構思，現任部長顧立雄上任後繼續推動。今年漢光演習在四月「電腦輔助指揮所演練」之前，國防部特別先舉行「重要指揮官圖上兵推」，由參謀總長梅家樹向各級重要指揮官說明調整方向。

以往漢光的重頭戲是大規模反登陸或反空降之類聯合火力展示，通常安排總統視導。軍方表示，今年仍會邀請總統與媒體採訪，但不會是特別配合來賓的「大」科目。因為其想定缺乏真實性，而且往往一再預演，部隊「被剝好幾次皮」，反而耽誤練習實戰本務。今年為求貼近戰場實況，諸如「移地借景」、「縮短距離演練」之類展示性科目會盡量削減。在本島的演練，均採實兵不實彈，金馬澎外島仍結合實彈射擊訓練。

官員指出，漢光的狀況實施原則是「連續」與「聯動」：前者代表五天四夜期間，採取連續性狀況誘導，全程日夜演練；尤其為強化夜戰能力，夜間科目比重將大幅增加，而非完成早就預知的單一項目後，晚間就回到營區休息。後者則標榜各級部隊行動的連動性，兩個以上單位共同執行任務，必須誘導支援與被支援部隊採取聯合行動。

另一方面則要求，「實兵、實時、實地」最大化：海軍陸戰隊與空降特戰部隊，今年不再扮演攻擊軍（假想敵），而是標榜「原兵歸原位」，執行他們預定在防衛作戰應擔任角色，確實完成兵力機動整備。演習期間，各部隊無論戰力保存或機動放列，都要務實演練，不可過於拘泥安全考量等限制因素。唯有實時實地驗證，才能真正了解部隊的能力與限制。必須以實戰化訓練找出問題，並且有效解決，不務虛、不玩假、務實做，才能讓官兵有感，在挑戰中戰力成長。

國防部高層透露，今年漢光40號演習實兵操演取消預校與展示科目。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這些調整比往年進步，能改善以往若干項目過於強調劇本，導致表演意味濃厚的缺失；國防部取消實兵對抗訓練，在追求實戰化訓練上，未必是進步，反而可能因噎廢食，功虧一簣。

國防部高層宣稱今年漢光演習，重視連續狀況誘導，夜戰，實地與聯動等，以求更能貼近戰時情境。揭仲說，依據媒體報導，參謀本部取消實兵對抗訓練的主要理由，是以往經常扮演攻擊軍的單位，例如陸戰隊、特戰等，因此無法熟悉戰時其應擔負防衛任務。這種說法似是而非，演習可透過規則設計，讓小單位扮演大單位；從陸戰營所屬各連，各抽調一個排加上若干人操作武器，可在對抗訓練過程，扮演營級攻擊部隊，派出攻擊軍的陸戰營、連級單位的核心，仍可在實兵操演中熟悉戰時的防衛任務，二者不衝突。