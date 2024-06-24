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懲治比港獨嚴 陸學者：顯示對台獨零容忍

記者謝守真／綜合24日電

大陸21日發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，中共中央民族大學法學院副院長田飛龍指出，根據港版國安法與「維護國家安全條例」規定，在香港危害國家安全犯罪沒有死刑，最高為無期徒刑，但前述（懲獨）意見對台獨行為最高刑罰是死刑，比針對香港分裂分子的法律規制更嚴。他聲稱，這顯示中共在法律立場上對台獨行為的零容忍。

大陸央視旗下「日月譚天」昨刊文稱，現在大陸已明確規定「缺席審判」，陸方可依與他國簽署的相關條約，依法引渡、終身追責。意見的推出豐富「反台獨法律工具箱」，讓「反獨促統」又向前推進一步。

田飛龍透過觀察者網刊文稱，這份司法解釋凸顯大陸對台事務的「主權和直接管轄權」，今年初兩岸於金門發生的漁事糾紛事件中，大陸對有關海域實施直接管轄並登臨檢查有關船隻和人員，就是管治新常態的體現。大陸對台灣有關海域和空域的巡航與管制也是同樣的法理基礎，這份司法解釋文件是中共依法反台獨的制度里程碑，預期會有相關案例和審判。

「日月譚天」另引述中國社科院台灣問題專家分析，該份意見把建立台獨分裂組織、法理台獨、倚外謀獨、以武謀獨、文化台獨等行為明確認定為分裂國家罪，顯示陸方對各種形式台獨「無死角」全面打擊，但文章也稱，該意見聚焦的是懲治「極少數台獨頑固分子」及其分離活動，不涉及廣大台灣同胞。

而大陸國台辦日前發布「嚴懲法理台獨」新規，會不會影響北市府預計在7、8月舉辦的「台北—上海雙城論壇」？台北市長蔣萬安昨天表示，兩岸愈緊張嚴峻，愈需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸唯一僅存官方交流管道與平台，市府非常珍惜，也會依對等、尊嚴、善意、互惠等四原則進行。

蔣萬安說，會趁雙城論壇向對岸反映共機不要擾台，「我們該反映、都會反映」。他認為對岸嚴懲台獨的舉措對兩岸交流與和平穩定發展沒有幫助，但也希望賴清德政府面對兩岸一定要以區域和平為念，「絕大多數的台灣人民不希望兩岸關係愈來愈嚴峻」。

中共 香港 賴清德

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