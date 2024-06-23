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台經長訪美 盼台美避免雙重課稅協定盡快通過

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台經長訪美 盼台美避免雙重課稅協定盡快通過

記者張文馨／華盛頓即時報導
經濟部長郭智輝率團訪美，參加由美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
經濟部長郭智輝率團訪美，參加由美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台灣經濟部長郭智輝率團訪美，參加由美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit），他與中華民國駐美代表俞大㵢在歡迎酒會致詞均呼籲台美盡快簽署「避免雙重課稅協定（ADTA）」，降低企業跨國投資的成本，促進台美經濟連結。

即將卸任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，今年有超過120位企業代表與會，台灣代表團持續成為選擇美國峰會的最大團之一，其中不乏新創企業代表。

美國商務部次長拉格（Marisa Lago）表示，今年的峰會安排超過90種不同產業的國際市場供各國企業代表探索，台灣是美國重要的經濟夥伴，從外商直接投資數字看，台灣企業前年對美投資超過220億美元，支持了2.2萬個美國人的工作機會；同年度，美國企業對台投資近170億美元。

俞大㵢表示，在雙邊增加投資的同時，台美避免雙重課稅是關鍵，這將有助減輕台灣與美國企業的租稅負擔，創造更有利的投資環境。

郭智輝也說，台灣的中小企業相當有彈性且靈活，也展現發展跨國貿易或對外投資布局的企圖心；但很多中小企業在推動海外布局時，對成本和租稅負擔較為敏感，這就是推動台美簽署ADTA的原因，希望盡快完成立法。

美國國會存在推動相關立法通過的動力，美國聯邦眾議院今年2月表決通過包含「美台快速減免雙重課稅法案」的「2024年美國家庭和工人稅務減免法案」，目前等待參議院表決通過，才會送交白宮由美國總統拜登簽署生效。

美台快速減免雙重課稅法案將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

中華民國駐美代表俞大㵢（左一）在歡迎SelectUSA台灣代表團酒會致詞，美國商...
中華民國駐美代表俞大㵢（左一）在歡迎SelectUSA台灣代表團酒會致詞，美國商務部次長拉格（Marisa Lago，右三）和美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的孫曉雅（Sandra Oudkirk，右四）稍後也分別發表談話。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美處歡迎SelectUSA台灣代表團酒會。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美處歡迎SelectUSA台灣代表團酒會。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表俞大㵢（右一）與夫人羅美珍（右二）在歡迎SelectUSA台灣代...
中華民國駐美代表俞大㵢（右一）與夫人羅美珍（右二）在歡迎SelectUSA台灣代表團酒會場邊，與美國商務部次長拉格（Marisa Lago，左二）互動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美處歡迎SelectUSA台灣代表團酒會。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美處歡迎SelectUSA台灣代表團酒會。（華盛頓記者張文馨／攝影）

投資 商務部 俞大㵢

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