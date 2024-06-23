我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

王金平睽違5年再登陸 出席昆山媽祖活動

記者陳洛薇／台北23日電
立法院前院長王金平睽違5年再登陸。(本報資料照片)
立法院前院長王金平睽違5年再登陸。(本報資料照片)

立法院前院長王金平21日啟程訪陸，這是繼上次返鄉祭祖後，王金平第一次正式訪問大陸，將出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。王金平是藍營重量級人士，登陸備受矚目，但王金平定調此行是個人宗教行程。

王金平此行7天6夜，預計6月27日返台。

王金平2019年5月與家族及各地王氏宗親共90餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，當時他已宣布角逐2020年總統大選，他表示，依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。王金平祭祖之旅出發前傳出將與時任大陸國台辦主任劉結一會面，當時王金平未證實，僅表示「客隨主便」，後年兩人會面共進午餐，王金平表示，台獨是假議題，根本行不通，相信在九二共識基礎上，可與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。

睽違5年，王金平這次再登陸，主要是受邀為昆山慧聚天后宮新落成的戲台剪綵。昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰早在3月27日拜訪王金平親送邀請函，當時傳出王金平偕夫人5月登陸去山西五台山的文殊菩薩道場參拜，王金平私下向友人否認，並透露已受邀訪陸，但與外傳的時間地點無關。

此次訪陸，正值兩岸關係緊張的敏感時刻，王金平定調這是他個人宗教行程，媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關。至於陸方誰接待，他都「客隨主便」。

昆山慧聚天后宮建於梁武帝天監10年（西元511年），前身是慧聚寺，清朝咸豐10年（西元1860年）毀於戰火，後來重建為具道教成分的慧聚天宮后，其建築是依據鹿港天后宮建造，是近十萬台商的信仰中心，也是台商聚會中心，有各種文化、鄉親交流和宗教活動。

昆山慧聚天后宮奉祀的媽祖是由鹿港天后宮分靈，而鹿港奉祀的媽祖是由湄洲分靈，媽祖橫跨兩岸普渡眾生。

昆山慧聚媽祖2014年至2016年連績三年返回鹿港謁祖進香；2019年7月，兩岸媽祖在昆山巡安繞境賜福台商、祈福兩岸，凸顯兩岸共同宗教文化相連；2022年昆山台商護送慧聚媽祖尋根回故鄉福建湄洲，去年10月慧聚媽祖來台傳香締緣，今年昆山媽祖文化交流，兩岸媽祖慧聚昆山暨土地公安座五周年慶典活動自6月22日至26日舉行，台灣也有20多間媽祖廟前往參加活動。

王金平

上一則

漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

下一則

日馬來貘抵台前亡 解剖釐清死因

延伸閱讀

關公、媽祖神明合婚？台南武玄壇未立案

關公、媽祖神明合婚？台南武玄壇未立案
台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起

台南武玄壇關公、媽祖「合婚」因律師聲明爭議又起
曼哈頓「台灣巡禮」人氣鼎沸 北港朝天宮媽祖也迎請到場

曼哈頓「台灣巡禮」人氣鼎沸 北港朝天宮媽祖也迎請到場
新聞評論／柯建銘是鼓動喧鬧民主的歷史罪人

新聞評論／柯建銘是鼓動喧鬧民主的歷史罪人

熱門新聞

副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
國際智慧城市組織(ICF)昨公布「全球7大智慧城市」，雲林縣在全球數百個城市中脫穎而出，是台灣唯一入選城市，副縣長謝淑亞（右）受邀分享經驗。圖／雲林縣政府提供

全球7大智慧城市公布 台灣這城入選…背後原因曝光

2024-06-20 17:45
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生