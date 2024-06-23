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陸懲台獨 海基會：不利兩岸發展 朱立倫籲雙邊節制

台灣新聞組／台北23日電
鄭文燦（中）希望兩岸能回到穩定的軌道，能互相對話、交流和堆疊善意。（本報資料照片）
鄭文燦（中）希望兩岸能回到穩定的軌道，能互相對話、交流和堆疊善意。（本報資料照片）

中國大陸前天發布關於懲治台獨頑固分子意見，最高可判處死刑，引發朝野關切。海基會董事長鄭文燦昨天表示，任何不能促進兩岸往好方向發展、傷害兩岸關係的事情都要盡量避免。民進黨秘書長林右昌則批對岸：「非常荒謬」。立法院副院長江啟臣說，大家應往兩岸和平方向來發表言論比較好。

鄭文燦昨天表示，台灣是個自由民主的社會，民眾擁有充分的言論自由，也獲得法律保障，大陸難以想像，大陸單方面的宣布，對兩岸關係發展有不利的影響。他希望兩岸能回到穩定的軌道，能互相對話、交流和堆疊善意，任何不能夠促進兩岸往好方向發展的事情都應該避免。

林右昌回應稱，這非常荒謬，依國台辦邏輯，中華民國所有的國民投票選自己的總統，每一個人都是台獨分子。民進黨立院黨團總召柯建銘則指控，國民黨跟民眾黨聯手否決國會改革法案覆議案，大陸馬上就出手懲治台獨，藍白皆是大陸附隨組織，這種賣國行為已經涉及國安問題，應該予以查辦。

國民黨主席朱立倫表示，任何敵意螺旋造成的衝突成本實在太高了，希望雙邊相互節制，希望用對話來取代對抗。國民黨立委柯志恩說，台灣是主權獨立國家，國台辦如果要表達出跟台灣比較友好的關係，要先遞出橄欖枝，「不要用這些話語，台灣的民眾都不會歡迎的」，大家不會認為這樣有辦法促進兩岸和平。

江啟臣說，兩岸的確存在制度上的差異，彼此相互尊重，尤其是不同意見，相互包容尊重，才是對兩岸比較好。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則呼籲賴清德總統改變「新兩國論」台獨路線，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信。他說，兩岸要真正和平，一定要講究誠信，包括遵守我們自己的一中憲法，以及李登輝、馬英九兩任總統時期達成的兩岸共同政治基礎「九二共識」。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰昨天建議，兩岸和平最好的方法就是回到「九二共識」，民進黨可展現更多善意，例如先從恢復兩岸旅遊做起，透過持續擴大兩岸民間交流，促進彼此互動與了解。

國民黨 民進黨 馬英九

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