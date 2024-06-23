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觀察站／懲獨vs.台獨 台灣內部對立加劇

記者 陳言喬
北京國台辦21日舉行聯合發布會，邀請最高人民法院、公安部、司法部等官員就「懲治台獨分子」的意見內容說明。（記者陳政錄／攝影）
北京國台辦21日舉行聯合發布會，邀請最高人民法院、公安部、司法部等官員就「懲治台獨分子」的意見內容說明。（記者陳政錄／攝影）

中國大陸發布「懲治台獨分子意見書」，將從事分裂國家（中國）行徑的「台獨分子」具體匡列、量刑定罪。大陸宣告對台獨分子嚴刑峻罰，長臂管轄是否有效是一回事，此舉將使台灣內部更加對立，台灣的處境更為凶險複雜。

縱觀全文22條的「意見」內容，點出分裂行徑的三種形式─法理台獨、倚外謀獨、以武謀獨，並具體說明台獨分子4種定罪情形─建立台獨組織，宣布台灣獨立，在國際社會製造兩個中國、一中一台，以及去中國化打壓統一等。準此，已可認定，這是大陸對長期主張獨立（明獨或暗獨）的綠營（民進黨）一份「宣戰書」。

就「法理台獨」言，不論是修憲或公投門檻均高，現實上不可能，民進黨的前總統陳水扁也曾明言「台獨做不到就是做不到」，但近年民進黨改走「借殼上市」、「中華民國台灣」等掏空中華民國的漸進式台獨，再配合「外部勢力」尋求「事實獨立」，此次「意見」即明確點出「倚外謀獨」、「以武謀獨」也是台獨分子的行為之一。

上述「意見」所指涉的「台獨分子」主要是具有廣泛的群眾影響力，有能力組織、策畫台獨行動的綠營政治人物。

必須注意的是台獨第四種的定罪情形在以往前所未見，「意見」稱，利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒篡改「台灣是中國一部分」的事實，打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員等，都會觸犯分裂國家或煽動分裂國家的刑責。

這項條文，一是從開羅宣言、波茨坦公告、聯合國2758號決議等法理依據駁斥「台灣地位未定論」，重新灌輸台人有關台灣與中國的歷史血脈連結，任何人都不得否認、歪曲台灣與大陸同屬一個中國的事實。

最重要的在第二部分，大陸將認同九二共識、支持兩岸和平發展與統一的人士納入「保護對象」，凡是打壓他們的政黨、團體或人員，恐都會觸犯刑法上的「煽動分裂國家罪」或「分裂國家罪」。

且這項條文涉及面更廣，除了知名的政治人物外，學校老師、文化工作者、電視名嘴、民間團體、乃至個人，都有可能因為主張台灣與中國互不隸屬、或在言論與行動上對統派人士辱罵、肢體衝突，或利用司法追訴等，構成所謂的「打壓」。

台灣是言論自由的社會，眾人各有政治主張，尤其「打壓」的定義模糊不清，這種擴大打擊面的作法，恐把更多的台灣民眾嚇跑，不利兩岸長久追求的心靈契合。

大陸的「懲獨意見」震懾宣示大於實質效力，不過這只是第一步，未來針對親綠的政治人物、學者和財團將推出更多、更細的「懲獨作為」，在法律上進一步明確對台獨頑固分子的認定標準，在經濟上排查綠營親屬在陸經商情況，並普查綠營財團、金主與大陸的連結程度，全面懲獨、斷其金流。

「懲治台獨」舉措也隱含統戰的力道，大陸對台灣內部予以區別對待，實則進一步二分台灣內部民眾。另一方面，民進黨政府近來推動國安五法，又放任側翼與親綠名嘴攻擊在野黨或反對人士，動輒扣人紅帽子。兩邊拉扯，未來恐導致更多台人形同夾心餅乾，甚至被迫選邊，從而內部更為對立。

共產黨與民進黨的「懲獨vs.台獨」之戰，將虛耗台灣的發展，台灣的走向將更凶險與不確定。

民進黨 中華民國 陳水扁

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