我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

北京推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢

記者廖士鋒／綜合22電
中國大陸司法系統推出台獨懲治措施，引起不少關注，圖為北京高等法院。（記者廖士鋒／攝影）
中國大陸司法系統推出台獨懲治措施，引起不少關注，圖為北京高等法院。（記者廖士鋒／攝影）

中國大陸21日由多個部門聯合發布懲治台獨的意見，在法律措施上明訂相關的程序與內容，而官媒22日指出，此舉「合情合法大快人心」，其中的缺席審判則塑造「境外不是法外」高壓態勢。

央視總台「海峽時評」22日發表一篇評論文章，提到在當前台海形勢複雜嚴峻、賴清德當局謀「獨」挑釁的背景下，「意見」發布施行，懲「獨」刑事「利劍高懸，正當其時，大快人心」。

評論指出，發布施行「意見」進一步充實反「台獨」、反干涉法律工具箱，合理合法，順應民心。當中的規定為司法辦案提供明確指引，是「捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉」。文章強調，「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，嚴重違背島內主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，兩岸民眾對此早已深惡痛絕，呼籲應予以嚴懲。

評論也提到，「意見」的針對性強、可操作性強，將有力痛擊「台獨」。尤其針對缺席審判，評論指出，這塑造「境外不是法外」高壓態勢。「意見」紅線清晰、打擊精準，「充分展現大陸對『台獨』分裂行徑絕不容忍、嚴懲不貸的堅定意志和強大能力」。

評論最後強調，「意見」的出台進一步完善懲「獨」法網，「必將發揮依法反『獨』促統長效作用」。

賴清德 法網

上一則

近期停電頻傳 台電：尖峰負載滾動式檢討

下一則

熟男當自強 好學不戀宅 參加樂齡課拓展交友圈

延伸閱讀

中國將懲台獨最重判死刑 一表看哪四情形恐被定罪

中國將懲台獨最重判死刑 一表看哪四情形恐被定罪
胡錫進：若維護和平的代價高 就用戰爭對台獨做出回應

胡錫進：若維護和平的代價高 就用戰爭對台獨做出回應
中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險
懲台獨衝擊兩岸 國台辦：不涉及廣大台灣同胞

懲台獨衝擊兩岸 國台辦：不涉及廣大台灣同胞

熱門新聞

桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
副總統蕭美琴過去在擔任駐美代表時，就已被大陸列入台獨頑固份子清單。圖／聯合報系資料照片

中國「懲治台獨」即日起實施 這些人最危險

2024-06-21 14:36
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種