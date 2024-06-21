我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

美智庫研究兩岸若衝突 澳加日英如何支持台灣

中央社洛杉磯20日專電
圖為中國潛艇部隊。（取自微信公眾號《人民海軍》）
圖為中國潛艇部隊。（取自微信公眾號《人民海軍》）

美國智庫今(20)天發表研究報告指出，如果兩岸衝突，澳洲加拿大日本和英國等「中等強國」會在政治和外交上支持台灣，但軍事介入可能性較低。

美國智庫蘭德公司（RAND）發表研究報告「中等強國在兩岸衝突時的利益考量」（Middle-Power Equities in a Cross-Strait Conflict），探討兩岸若發生衝突，4個國力中等強權依照利益考量可能採取的立場和行動。

報告指出「中等強國」規模不小，但沒有足以改變全球秩序的影響力，仍可以透過調解和建立制度來影響國際事務，在大國對抗的局勢下，發揮平衡的作用。

研究員訪問澳洲、加拿大、日本和英國的學者專家和政府官員，探討各國在兩岸衝突當中是否支持台灣、中國是否將這些國家視為威脅、中國是否會主動挑起兩岸衝突等問題。

這篇報告的結論指出，如果兩岸衝突，這些中等強國可能採取的相同立場包括，對台灣展現廣泛的政治支持，但軍事介入的可能性較低，嚇阻和降低衝突的能力有限。

不過研究指出，中等強國的專家學者普遍認為，中國不大可能主動發起衝突。主要理由是，中國現今重要目標是鞏固當前的國內政治體系，也就是中國共產黨的合法統治，入侵台灣將危害這個目標。

報告指出，兩岸衝突下，中等強國對台灣的支持限於外交行動、支持美國對中國發動制裁；若美國在軍事上有所回應，中等強國僅限於後勤和物資上支持。

來自中等強國的分析師認為，中國不把亞太地區的中等強國實力視為威脅，因為這些國家的軍事實力較弱，無論單獨或聯合起來都無法挑戰中國。

報告指出，兩岸衝突下，這幾個中等強國的影響力局部且有限。研究指出，當前中等強國的影響力限於鄰近區域，整體影響力正在下降，逐漸喪失戰略自主性。

報告建議，中等強國應以調解的角色為長期目標；面對中國可能入侵台灣的情況，擬定貿易制裁計畫；加強與美國的政策對話、增強自身的戰略自主性、提升經濟和外交力量等。

澳洲 加拿大 日本

上一則

覆議案表決 藍甲動 綠稱不杯葛 場外青鳥對決藍鷹

下一則

台國軍退役少將、中校當共諜發展組織 最終有罪但獲緩刑定讞

延伸閱讀

準備跟進歐美 傳加拿大準備向中國電動車加徵關稅

準備跟進歐美 傳加拿大準備向中國電動車加徵關稅
加拿大影星唐納蘇德蘭逝世享壽88歲 曾出演飢餓遊戲

加拿大影星唐納蘇德蘭逝世享壽88歲 曾出演飢餓遊戲
歐中智庫選後對話：歐盟換屆雙邊關係挑戰不會變少

歐中智庫選後對話：歐盟換屆雙邊關係挑戰不會變少
加媒：加拿大政府出手 阻止稀土出售給中國買家

加媒：加拿大政府出手 阻止稀土出售給中國買家

熱門新聞

桃園8旬李姓老翁2022年搭區間車時，要求同坐博愛座的王女換位遭拒，竟罵「你不是人」、「豬狗不如」。示意圖。(記者陳恩惠／攝影)

台8旬翁火車上逼年輕女換座 罵人「豬狗不如」下場慘

2024-06-19 20:55
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋