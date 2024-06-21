美智庫研究兩岸若衝突 澳加日英如何支持台灣

圖為中國潛艇部隊。（取自微信公眾號《人民海軍》）

美國智庫今(20)天發表研究報告指出，如果兩岸衝突，澳洲 、加拿大 、日本 和英國等「中等強國」會在政治和外交上支持台灣，但軍事介入可能性較低。

美國智庫蘭德公司（RAND）發表研究報告「中等強國在兩岸衝突時的利益考量」（Middle-Power Equities in a Cross-Strait Conflict），探討兩岸若發生衝突，4個國力中等強權依照利益考量可能採取的立場和行動。

報告指出「中等強國」規模不小，但沒有足以改變全球秩序的影響力，仍可以透過調解和建立制度來影響國際事務，在大國對抗的局勢下，發揮平衡的作用。

研究員訪問澳洲、加拿大、日本和英國的學者專家和政府官員，探討各國在兩岸衝突當中是否支持台灣、中國是否將這些國家視為威脅、中國是否會主動挑起兩岸衝突等問題。

這篇報告的結論指出，如果兩岸衝突，這些中等強國可能採取的相同立場包括，對台灣展現廣泛的政治支持，但軍事介入的可能性較低，嚇阻和降低衝突的能力有限。

不過研究指出，中等強國的專家學者普遍認為，中國不大可能主動發起衝突。主要理由是，中國現今重要目標是鞏固當前的國內政治體系，也就是中國共產黨的合法統治，入侵台灣將危害這個目標。

報告指出，兩岸衝突下，中等強國對台灣的支持限於外交行動、支持美國對中國發動制裁；若美國在軍事上有所回應，中等強國僅限於後勤和物資上支持。

來自中等強國的分析師認為，中國不把亞太地區的中等強國實力視為威脅，因為這些國家的軍事實力較弱，無論單獨或聯合起來都無法挑戰中國。

報告指出，兩岸衝突下，這幾個中等強國的影響力局部且有限。研究指出，當前中等強國的影響力限於鄰近區域，整體影響力正在下降，逐漸喪失戰略自主性。

報告建議，中等強國應以調解的角色為長期目標；面對中國可能入侵台灣的情況，擬定貿易制裁計畫；加強與美國的政策對話、增強自身的戰略自主性、提升經濟和外交力量等。