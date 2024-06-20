互不隸屬 挨批引戰 賴清德：兩岸和平須靠實力

賴清德總統昨重申，中華民國 和中華人 民共和國互不隸屬，他強調這是社會共識，總統職責是守護國家主權、維護民主自由憲政體制。對藍營及馬英九 辦公室批評賴的說法是「新兩國論」、「引戰總統」，賴總統說，空口白話不是真和平，靠實力達到的和平才有保障、才是真的和平。

賴總統說，不接受「首戰即終戰」，是要展現保家衛國的決心，台灣人民熱愛和平與人為善，但和平必須要靠實力，也就是透過備戰達到避戰，而達到和平；空口白話不是真和平，靠實力達到的和平才有保障、才是真正的和平。

賴總統說，併吞台灣是中華人民共和國的國家政策，台灣不會屈服。他感謝美國對台軍售，美國政府與國會其實對台海和平穩定做得更多，對區域和平幫助很大。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨指出，賴總統只說對一半，更重要是靠誠信；唯有忠於中華民國憲法的「一中原則」，以及和大陸共同政治基礎「九二共識」，才有真正的和平與繁榮，眾所周知，備戰不能真的止戰。賴總統的國家戰略目標出了很大的問題，會把台灣帶向危險的境地。

蕭旭岑表示，賴清德就任至今已進行三次偷天換日，第一次是就職演說提到「中華民國、中華民國台灣、台灣都說成是國家的名字」，把中華民國「台獨化」，讓中華民國跟台灣兩個名稱都變成一樣，違反中華民國憲法；第二次是接受時代雜誌專訪時稱中華民國和中華人民共和國互不隸屬。第三次是黃埔百年校慶演講，把黃埔創校「追求統一中國」的精神，扭曲成「為台獨而戰、為抗中保台而戰」。