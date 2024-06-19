冷眼集／解放軍不是笨蛋 別軍盲看軍聞

解放軍094A型戰略核潛艦。(取自微博)

解放軍 094型戰略飛彈潛艦現身台灣海峽，掀起台灣社會一片熱議。許多意見領袖猜測，該艦恐怕發生故障；也有人表示，台灣海峽水淺不適潛艦活動，解放軍潛艦居然膽敢開入，台方輕易就能擊毀。問題是，解放軍並不是笨蛋，為何會有如此「送死」之舉？

真正答案是，對於從基地返回船廠進行維修的潛艦，「南來北往」的最好方式反而是直接浮航。因為在大陸領海內，他人反而不易貼近窺探。甚至對潛艦最要緊、對手必然努力蒐集的聲紋資料，因為沒有潛航而不會暴露。在戰爭狀態下，潛艦絕不可能大剌剌上浮航行，在承平時期浮航反而是最高明、最不洩漏情資的選項。軍事學上「奇」與「正」存乎一心，至巧可以出於大拙，這可謂是個例證。

關鍵是社會大眾必須分清，戰爭開打之前與開打之後，軍事行動的優劣評斷尺度，可能完全不一樣。一如近年流行的灰色地帶行動，例如民用無人機騷擾，甚至平日每天的戰機越線。倘若進入戰爭狀態，這些行為自然是送死，但在戰爭爆發之前，相關動作就可以發揮騷擾效果。至於應對灰色騷擾，不能夠反應過度，見了雞毛就當成令箭；也不能過於麻木不仁，最後淪入「狼來了」的彈性疲乏。

兩岸關係緊繃，軍事相關新聞難免成為民眾、媒體、政治人物關注焦點，更成為博取點閱率、聲量的終南捷徑。負責國家安全的政界菁英，必須從戰場上的漫天迷霧中看出真正重點，而非以主觀好惡取代客觀冷靜的判斷。也不能利用民眾對國家安全議題的關心，恣意誇大解讀；如果全民國防成了義和團式的「全民軍盲」，國家的前途就太危險了。