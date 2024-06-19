我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

黑白集／貼馬英九投降標籤 首戰時賴總統家人在哪？

黑白集
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校100周年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。（記者曾原信／攝影）
陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校100周年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。（記者曾原信／攝影）

賴總統主持陸官百年校慶，硬拉國軍背書兩國論。三軍統帥要求軍人捍衛台獨，為加強正當性，高喊「不接受首戰即終戰的投降主義」，影射馬英九等主張兩岸和平避戰的在野黨是叛徒。網友眼力很精，質疑：「說馬維拉投降，那賴清德家人在哪？」

「首戰即終戰」是解放軍備戰思維，雙少數總統竟借來大搞「愛國者遊戲」，暗指凡站他對立面就是投降叛徒、中共同路人。遺憾的是，賴清德上任未滿月，愛國哏就被福建小紅艇破防。軍警慣於無視可疑船隻，坐等偷渡客自首，並說謊隱瞞實情。這還能「戰到最後一兵一卒」？

海軍及海巡號稱重層嚇阻解放軍，實則敵我不分。軍方與海委會只會抱怨監控設備與人力不足，甚至推稱「太小的船很難掌握」。撒手躺平門戶大開的日常，才是投降主義。

今年漢光演習取消攻防實兵操演，據傳國安高層考量台海緊張，避免升高對峙。這些課目都有美軍協訓，叫停是否與美方有關，未可得知。但逆操作豈非自打臉？既知情勢緊張，還因外力取消演練，這比投降主義更不堪。

賴清德亂貼馬英九投降標籤，網民稱駁：「絕不為綠官綠友友和房東而戰」，引來叫好。年輕人不關心馬維拉投不投降，卻不滿為何要為「保護政客與權貴」而戰。仇恨動員被歪樓，賴總統小心了！

賴清德 馬英九 解放軍

上一則

上任滿月滿意度跌破5成 賴清德流失200萬支持者

下一則

冷眼集／解放軍不是笨蛋 別軍盲看軍聞

延伸閱讀

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持
首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰

首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰
從賴清德致詞看中華民國「台灣化」 兩岸恐更緊繃

從賴清德致詞看中華民國「台灣化」 兩岸恐更緊繃
賴清德「兩國互不隸屬論」拉馬英九背書 馬批狂言狡賴

賴清德「兩國互不隸屬論」拉馬英九背書 馬批狂言狡賴

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
成功大學。本報資料照片

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

2024-06-14 17:35
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他