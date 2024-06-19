陸094型核潛艦浮航金門外海 台防長：已掌握資訊

澎湖漁船18日近距離目擊大陸潛艦上浮，引起熱議。(圖／民眾提供)

中國大陸核子彈道飛彈 潛艦昨天現身金門外海，遭出海捕撈小管的澎湖漁船近距離目擊；根據漁民拍下的照片，這艘潛艦是解放軍 海軍094型彈道飛彈潛艦（SSBN），北約將其稱為「晉」級，可搭載12枚自製「巨浪」2型或3型潛射彈道飛彈、攜帶核彈頭，射程7000至9000公里。

國防部 長顧立雄昨表示，國軍已透過情監偵手段掌握資訊，但不宜透露細節；詳細情監偵手段也不便對外透露。至於是否掌握潛艦型號及企圖？顧立雄回應，細節部分保留。海巡署昨未多回應，僅表示解放軍艦動向涉及國防事務及聯合情監偵手段，細節無法對外說明。

國防部前天上午6時至昨天上午6時偵獲解放軍機20架次、解放軍艦7艘次擾台，其中7架次解放軍機逾越中線，逼近台中56浬，另有1架無人機從西南空域繞過鵝鑾鼻外海飛行至台東外海，形成西、南、東方三面包夾態勢，解放軍軍潛艦出沒台海動機引起諸多揣測。

國防部表示，軍方對於解放軍在台海周邊的軍事動態，持續運用任務機、任務艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

依據澎湖漁民回報，目擊解放軍潛艦位置約在北緯24度、東經118度22分，亦即海峽中線以西的福建省漳浦縣外海，仍在大陸領海範圍內，靠近中國大陸領海基線約11浬，距國軍據守的東碇島東南方約11浬、距金門約24浬、距澎湖西嶼約66浬；同地點在去年7月也有漁民目擊潛艦浮航。

漁民回報，發現潛艦後不久，海面又出現一艘解放軍艦艇，兩艦旋即駛離目視範圍、往大陸方向前進，潛艦全程保持浮航狀態。

094型潛艦是中國大陸第二代核動力彈道飛彈潛艦，代替只造1艘的第一代092型，讓解放軍真正具備水下核打擊力量。094型總共建造6艘，第一批4艘於2007至2015年服役，第二批改良型094A兩艘，於2020、2021年服役。除了第一艘留在北海艦隊擔任訓練，其他5艘以海南島三亞市的亞龍灣基地為母港。

解放軍軍艦近幾年頻繁擾台，其他國籍軍艦也時常出沒台海周邊海域，因軍艦航行均關閉船舶自動辨識系統（AIS），雖有岸際雷達可掌握動態，但要辨識艦型仍仰賴船隻、飛機目視。為鼓勵海上作業漁民發現大陸或其他國家艦隻時回報，海軍設有獎勵制度。

多架大陸民航機前天偏航飛越金門、馬祖上空。行政院長卓榮泰昨天表示，此案因天氣因素，陸方飛航管制單位有跟台方聯繫，因應天候關係稍微變化飛航行道，台方理解並全程監控，也跟對方說不能進入金馬端管區，雙方有共識，台方全程嚴格管控、監測。