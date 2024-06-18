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陸媒駐台被刁難 人數腰斬一案一審大黑箱

記者賴錦宏／台北18日電
陸媒駐台，陸委會限制多。（記者廖士鋒／攝影）
陸媒駐台，陸委會限制多。（記者廖士鋒／攝影）

「兩岸愈緊張，大陸民眾愈需要詳實的台灣訊息」、「限制大陸記者駐台，等於封殺了對大陸交流管道」，這些大陸記者的心聲顯示，疫情過去已久，陸媒駐台仍受層層卡關，不斷被刁難，台灣官方曾以陸方「無此需求」為由，不准因疫情中斷赴台的陸媒恢復駐台，或是採嚴格的「一案一審」質限制某些陸媒赴台，大開兩岸交流倒車。

2020年台灣因新冠疫情實施入境管制，停止大陸人士赴台，後改以「專案申請」方式延續陸媒記者赴台駐點採訪。但疫情早已過去，專案申請和審核卻成為陸媒赴台的桎梏。

據悉，疫後台方改為「一案一審」，但審查沒有通過卻不會說明原因。一位曾駐台多年的大陸記者透露，近日再次申請赴台卻不被受理，詢問文化部和陸委會，只得到「不清楚、不知道」的回答。另位曾因疫情留在台灣一年多的大陸記者提出來台申請也被打了回票，官方「不說明原因」，成了一案一審的大黑箱。

此外，被允許來台駐點的大陸記者，必須接受陸委會和文化部官員集體「面試」（強制面談）。官方美其名曰「見見面、聊聊天」，其實是旁敲側擊想了解記者（對兩岸事務）的態度。

「我們不介意和陸委會、文化部官員見面，但過去沒有這道『面試』，疫後卻增加了，再加上多家陸媒申請恢復駐點未通過，不免啟人疑竇。」一位資深駐台記者私下證實了官方的政策。

疫情過後，原有五位駐台記者的央視，只能保留兩位，曾中斷駐點的新華社原有五位，現在也只有兩位，人民日報原有兩位，現只剩一位。央視原來的五位記者是五個不同頻道，新華社五人也分屬不同部門，人民日報兩人分屬國內版和海外版，疫後都遭到限縮。

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