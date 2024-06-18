駕快艇闖淡水遭押 陸男：不悔來台
中國大陸籍男子阮芳勇疑獨自開快艇跨越台灣海峽闖淡水河直驅台灣，供稱「要投奔自由」，涉大陸地區人民未經許可進入台灣地區等罪，經移民署收容九天，士林地檢署昨天借提訊問，當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。阮男上囚車前高喊「不後悔來台灣！」
士林地方法院指出，阮男犯罪手法縝密，本案攸關國家安全，仍有待檢察官持續偵查，釐清其非法入境相關過程及其他細節，認有羈押原因，且無法藉由具保、責付或限制住居等手段代替，裁定羈押禁見。
60歲阮男是解放軍海軍前少校艦艇長，本月8日駕駛快艇「鴻津號」從大陸福州寧德港出發，經15小時、250多公里航行，9日上午闖進淡水渡船頭靠岸，連闖海巡雷達站及守望哨，在淡水河口待了51分鐘，直到與「順風122」客輪擦撞，客輪船長上午10時54分打118報案，海巡11時10分才在登岸處逮人。
他當時稱，在微信上發表不利中共言論，遭限制出境，想「投奔自由」，因熟悉海象，6月8日趁海上風平浪靜從大陸漁港駕快艇出發，載4、5桶汽油，直奔台灣，沒有親友接應。
阮男身上有大陸手機及護照，還有數個東南亞國家的貨幣，沒有新台幣。9日被移送士林地檢署獲請回，交新北專勤隊收容。士檢國安專組檢察官昨從收容所首度借提阮男，訊問後當庭逮捕，聲押禁見。
法官認定阮男違反兩岸關係條例第10條、入出國及移民法第74條第一項後段「大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪」，阮男為大陸地區人民，在台無固定住居所，有事實足認有逃亡之虞；船上未攜帶衛星定位設備等相關通訊器材，顯有意隱藏蹤跡，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。
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