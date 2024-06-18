首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰

立委徐巧芯要求國防部長顧立雄(圖)，舉出賴總統所說的投降主義者到底是誰，顧立雄聞言苦笑表示，沒法代替總統發言。(記者程嘉文/攝影)

賴清德 總統在黃埔百年校慶宣稱「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」，被認為影射四年前曾提及此語的前總統馬英九 ，引發馬英九辦公室抗議。昨天藍綠陣營都有立委以此質詢國防部長顧立雄，國民黨立委徐巧芯更當場追問，到底誰符合賴總統說的投降主義？「我要陪總統一起罵他。」顧立雄苦笑表示，自己沒法替總統回答這問題。

本報系聯合報報導，顧立雄昨列席立院外交及國防委員會，他表示，賴總統是要強化自我防衛能力，有抗敵決心，不接受投降主義。對於馬英九基金會認為賴總統這種說法傾向尋求戰爭，顧立雄也說，台灣從沒求戰，整個戰略就是以守勢作戰、重層嚇阻為原則。

民進黨立委林楚茵質詢時說，「首戰即終戰」確實出自蔡政府時的國防安全研究院報告，但不能接受將其說成台方政策。顧立雄回答，這是北京方面主觀期待，1998年「解放軍報」就有類似說法，不是台方想法。

徐巧芯質詢，「首戰即終戰」當然不是台方想法，而是中國大陸對台動武的策略，台方應該研究如何因應。2009年的國防報告書便指出，對岸強調「速戰速勝首戰決勝」；甚至更早之前，陸委會前主委陳明通的博士論文就說，大陸攻台追求「首戰即決戰的速戰速決」。

徐巧芯說，本來在台灣就沒人接受的說法，卻被賴總統說是投降主義，讓人一頭霧水。因此她要請顧立雄幫忙點名，到底誰是總統說的投降主義派？誰認同中國大陸動武就該直接投降？顧立雄表示，沒法替賴總統回答這個問題，只知道賴總統說的是要不斷強化防衛能力。

台北市長蔣萬安則喊話賴政府，不要意識形態掛帥，要傾聽民眾基層的聲音，兩岸和平穩定與繁榮發展，是所有民眾共同期待。新北市長侯友宜議會備詢時則說，中華民國 憲法講得非常清楚，兩岸互不承認主權、互不否認治權，中華民國是主權獨立國家。

而據中天新聞網報導，總統賴清德提出不能接受「首戰即終戰」的投降主義，劍指前總統馬英九，前立委郭正亮批賴惡毒。

郭正亮16日上中天節目「麥玉潔辣晚報」分析賴清德演說內容，指賴再次把兩國論搬出來，可以看出他的個性就是固執不容易屈服，而賴說主張「首戰即終戰」的就是投降主義，是在修理馬英九，接下來民進黨一定把它演繹成國民黨，不會只有馬英九。

據報導，郭正亮表示，馬英九講這個話是2020年，事實上那時是國防研究院寫了一個報告指大陸的戰略是「首戰即終戰」，馬英九引用的意思是，「首戰即終戰」速度會非常快，到時你要跟美國求救都來不及，所以一定要避戰，這是馬英九的完整論述，但賴斷章取義，解釋成馬根本就不想打，因為一打必輸，所以這種人就是準備投降，這個說法很惡毒。