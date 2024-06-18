陸邀台網紅拍片統戰？ 藍批「哈綠波特」賺抗中保台財

波特王指中國大陸文化統戰，被台北市議員張斯綱(圖)說是「哈綠波特」。(圖／張斯綱辦公室提供)

YouTuber 波特王日前爆料，中國大陸砸錢邀請台灣網紅拍攝旅遊影片，質疑是文化統戰。國民黨台北市議員張斯綱則說，先前也曾接過相同公司電郵，提供一份文件表示可助他勝選，要他支付10萬元人民幣（約1.4萬美元）換取資料「看就知道詐騙。」現在卻被拿來操作，該網紅也拿不出證據證明，甚至本身也去過大陸拍片，痛批雙標行為只為賺抗中保台財，難怪被戲稱是「哈綠波特」。

波特王(圖)指中國大陸文化統戰，被台北市議員張斯綱說是「哈綠波特」。(本報資料照片)

張斯綱指出，每位YouTuber都有其創作自由，若有確切證據爆料者大可直接提出來，社會自有公評，不應用影射方式無限上綱，且若是到大陸旅遊拍片就是統戰，「那乾脆把大陸的戲劇、電影、音樂、綜藝節目都禁一禁好了」，針對前立委趙天麟日前被爆出有日籍小三風波，「記得一併送去勞改。」

針對日前有網紅藝人爆料，收到「北京慈光影視傳媒有限公司」的邀約，到大陸拍攝廣告可獲高額代言費，張斯綱表示，去年選舉也收到同樣署名的公司來信提供選舉策略，宣稱有一份「建構新型兩岸關係」論述，若把它拿來當作政見定可勝選，甚至要求他支付10萬人民幣換取，「看就知道是詐騙吧」，現在卻成大陸統戰幕後金主，居然有人會相信被拿來大肆做文章，令人不可置信。

張斯綱表示，中華民國 文化底蘊遠勝對岸，面對兩岸文化交流，應採取不卑不亢態度，非自卑覺得任何往來都是對岸在統戰，在此前提下，「你會發現，有時真正在分化國家的，正是這些大賺抗中保台財的綠營側翼們。」

此外，王仁甫與季芹日前因成都旅遊影片，捲入網紅波特王爆料收費拍片風波。他們17日出席「蒙古戈壁世界四大極地馬拉松 」賽前發布記者會，提到這趟蒙古旅程和大陸無關，王仁甫與季芹直呼「很無辜」，因為這是他們早就安排好的家族旅遊，沒想到被拿來做文章，讓季芹相當委屈。

季芹正色警告：「我不能接受少數不理性的網友，有攻擊、威脅家人的話。」而王仁甫則不想再追究，希望大家以和為貴。他反勸季芹不要走心，因為不管是旅費或這次參賽費用，都是他們自己負擔，對整個過程問心無愧。

王仁甫表示，起初是被教練搭檔林義傑說服參賽，後來他後悔已經來不及，連記者會前都萌生落跑念頭。倒是季芹為了守護支持老公，自願在最後一天加入陪跑陣容。