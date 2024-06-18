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黑白集／政治正確掛帥 誰在「敵我不分」？

黑白集
在綠委沈伯洋大聲疾呼下，「第五縱隊」成近來熱議話題。(本報資料照片)
在綠委沈伯洋大聲疾呼下，「第五縱隊」成近來熱議話題。(本報資料照片)

賴總統參加陸軍官校百年校慶，高喊「不能敵我不分，也不能敵友不分」。弦外之音，暗指某些人「視敵為友」、「視我為敵」。事實上，還有另一種「敵我不分」，是「視友為敵」，這正是民進黨在做的事。

在綠委沈伯洋大聲疾呼下，「第五縱隊」成近來熱議話題。台灣到底有沒有「第五縱隊」，誰又是「第五縱隊」？沈伯洋直接把立委、村里長列為「高風險者」；其他被列入討論的，還有陸配、台商、大學教授和宮廟。台灣彷彿又回到「小心，匪諜就在你身邊」的日子。

無獨有偶，親綠網紅波特王揭露，7月下旬開始將有「10組網紅」接受大陸邀約到對岸拍片。他雖說拍片內容不談政治，卻又直接指控這是「文化統戰」，目標是台灣年輕人。於是，網路掀起一波獵巫風，網紅、演藝圈不少人中箭，人人自危。

第五縱隊、為敵統戰，都是極嚴厲的指控。但無論沈伯洋或波特王都沒有具體證據，更無法律依據，唯一有的就是「政治正確」。類似指控，近幾年來已成常態。只因政治立場不同，或經營大陸市場，就被視為敵人、叛徒，簡直莫名其妙。

這幾年台灣的危機，是民進黨對外無法「化敵為友」，對內則以「不是朋友，就是敵人」思維，將批評、反對者，都當敵人。如此二分法，如何謀求和平、團結國家？

民進黨

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