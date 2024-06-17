海峽論壇感受到對方善意 雲林縣長：願扮演兩岸和平推手

雲林縣長張麗善（左）表示，只要能夠兩岸共好的事，她身先士卒、在所不惜，願扮演和平的推手。（記者陳雅玲／攝影）

雲林縣長張麗善15日出席海峽論壇，引起外界關注，她17日受訪表示，她帶著善意跟誠意跟對方面對面交流，在會中大力推廣台灣過去曾銷往中國大陸的農產品，也感受到陸方的善意，她表示，只要能夠兩岸共好的事，她身先士卒、在所不惜，願扮演和平的推手。

張麗善結束海峽論壇行程後隨即返台，17日出席縣府電競派對後受訪，面對外界關注她此行的動機、做了什麼，她表示，她是帶著善意跟誠意跟對方面對面交流，針對台灣曾在大陸推廣的農漁產品，包括虱目魚、文旦、芒果、釋迦 等，她都大力推廣，希望透過平台，讓兩岸之間的經貿交流能夠更加綿密。

張麗善說，期待和平是台灣主流的共識，她希望成為和平的推手。未來兩岸之間有很多共存共榮、共同要發展的部分，有互信的機制跟橋樑會比較容易，「只要是對台灣好的，我能夠做到的，我都會希望能夠達成，身先士卒、在所不惜」，不管是為為雲林、台灣鄉親，能夠讓兩岸共好的，她都會做。

張麗善說，這次論壇上，陸方也展現他們的善意，畢竟兩邊的百姓都是大家關心的對象，他們也覺得不要像俄烏戰爭造成恐慌與不安，他們都能夠理解，只要大家非常誠懇，互相建立一個互通機制，這是比較好的，「我們展現我們的善意，不要在這個時候敏感時刻，又用劍拔弩張、怒目相視的態度，這不是台灣之福」，應該互相提攜、增長，共同團結一致面對國際惡劣的情勢，才是真正保護鄉親安居樂業的目標。

張麗善此行也與當地的台商座談，她說，很多台商都憂心忡忡，對兩岸之間的情況非常擔憂，他們希望台海互相尊重、彼此安心，期待兩岸是和平的狀態。