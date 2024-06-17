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最後正步閱兵 兩友邦共襄盛舉 美軍校臨時缺席

記者程嘉文／高雄17日電
陸官校友連正步通過司令台，退伍後失去左臂的朱烜志走在第四排排長位置。(記者程嘉文/攝影)
陸官校友連正步通過司令台，退伍後失去左臂的朱烜志走在第四排排長位置。(記者程嘉文/攝影)

黃埔創校百年校慶，三軍官校與國防大學派出18個學生連，正步進行閱兵分列式；陸官橄欖球隊高舉長15公尺的大國旗，「黃埔、南京、成都、鳳山」四時期軍校生制服也亮相，其中146位校友組成的第19個閱兵連更展現傳統托槍踢正步。

瓜地馬拉、巴拉圭等友邦軍校學生代表，同樣以正步高舉軍旗通過。美國北喬治亞大學預備軍官團，人員已抵台參加集訓，上周全兵力預演仍在典禮流程中，但最後關頭從典禮流程抽掉，完全消失。陸官表示，相關活動是否參加均尊重受邀者決定。

陸官昨安排四位資深校友搭乘悍馬車通過，其中3位已年過9旬，參加過大陸戡亂、古寧頭、八二三等戰役。

校友正步連以專科班畢業生為主題，退伍官階在上尉到上校間，最年長者67歲，平均57歲；他們分散各地，從今年2月起利用周末在北、中、南區自主訓練，每月到台中成功嶺組合訓練。專科班12期畢業的朱烜志，退伍後因職場意外痛失左臂，他在分列式中擔任排長，行舉手禮正步通過司令台，贏得喝采。

由於國防部長顧立雄表達未來官校不再練習踢正步，此次黃埔百年校慶正步閱兵，可能成為絕響。不過，應邀前來參與校慶的瓜地馬拉軍校與巴拉圭軍校，都以正步通過司令台。兩國正步與國軍不太相同，其中巴拉圭正步必須踢腿90度，讓現場觀眾大開眼界。

三軍官校每年均選派交換學生前往美國各軍校留學，包括聯邦政府所屬的三軍官校，以及州立的維吉尼亞、色岱爾、威爾猛軍校，近年增加以預備軍官團發達著稱的北喬治亞大學。此次維吉尼亞軍校校長前來祝賀，北喬治亞大學也派出學生代表參加。

維吉尼亞 國防部 聯邦政府

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