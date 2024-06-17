視導部隊 蔡英文避爭議 賴清德直接但缺亮點

陸軍軍官學校16日上午舉行「黃埔建校一百週年校慶」，賴清德總統（右起）立法院長韓國瑜、高雄市長陳其邁一起出席。(記者曾原信／攝影)

賴清德 總統上任後已數度視導國軍部隊，公開在媒體面前對官兵訓勉，昨天還是第一次。相比前任總統蔡英文 ，賴總統風格顯得直接，既不諱言蔡英文略過的國軍在陸戰史，也一改蔡過去少提政壇爭議、以「對岸」代替「中國」，重申「中華民國 、中華人民共和國互不隸屬」，甚至抨擊「首戰即終戰的投降主義」，重提馬英九前總統被批評舊事。

2016年5月29日，蔡英文就任總統後首赴花蓮空軍基地，自詡將作軍人最大靠山，並改寫電影「筧橋英烈傳」台詞，以「身為中華民國空軍，怎可讓敵人飛在頭上」期勉官兵。同年6月4日，她巡視蘇澳軍港與金六結營區，肯定曾被自家立委質疑名稱的沱江號巡邏艦，又稱「光是油漆與除草，不會讓國軍更好」。

賴總統今年五二○就任後，5月23日中共「聯合利劍-二○二四Ａ」軍演當天，他就到海軍陸戰隊六六旅；5月28日也造訪花蓮空軍基地。賴清德講詞包括，台灣會繼續捍衛自由民主價值，守護區域穩定和平；持續推動國防改革強化戰力，讓官兵得到更好照顧等。相對8年前的蔡英文，賴就任之初的軍中發言較乏「亮點」，流程中也沒特別安排在媒體面前與官兵親切互動。

對於國軍文化中有「祠堂」地位的陸官校慶，蔡總統8年前曾致詞表示，孫中山先生在黃埔開學典禮上勉勵學生做革命軍骨幹；黃埔可敬之處在於使命和精神被完整保存傳承；官校誕生在黃埔，但如今在鳳山，陸官人記住光榮傳承同時，也要思考創新改進。

蔡英文當時講稿頗引好評，但外界注意到，蔡提及黃埔建軍立刻跳到台灣，省略東征、北伐、抗戰等情節；反之，賴總統昨天歷數「中華民國在大陸」的國軍戰史，但講稿不只是單純激勵官兵，回應現實成分更高，還包含對在野黨或北京的反批。