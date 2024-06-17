出席黃埔校慶 帶領軍人讀訓 賴清德喊實行三民主義

陸軍軍官學校16日舉行「黃埔建校100周年校慶」，圖為賴清德總統於觀禮台校閱部隊。（記者曾原信／攝影）

賴清德總統昨天出席黃埔建軍百年校慶，傳統的唱國歌、恭讀國父遺囑、唱黃埔校歌均維持正常。由於唱國歌時向後轉，面向國旗與國父遺像，看不出賴總統有無開口唱，最後依慣例帶領全體官校學生誦讀1936年由時任軍委會委員長的蔣中正總統制訂的「中華民國 軍人讀訓」。

軍人讀訓第一條為「實行三民主義，捍衛國家，不容有違背怠忽之行為」，賴大聲喊出「實行三民主義」。

立法院長韓國瑜以校友身分出席陸軍官校百歲校慶，賴總統致詞的第一句話就是問候韓，然而兩人沒有特別互動。典禮開始前，韓國瑜與鄰座的高雄市長陳其邁聊了好幾句。

典禮在閱兵結束、部隊集合到台前聽訓時，賴總統一度離開司令台，稍後才返回。軍方解釋，典禮前半閱兵是由實習旅長指揮，後半正式校慶大會由學指部指揮官指揮。不過以往陸官校慶，前後半場無縫接軌，罕見元首暫時離席。

賴總統搭乘閱兵車環場一圈，通過司令台兩側觀禮看台時，都爆出大聲歡呼、揮舞國旗與「中華民國萬歲」的口號，賴也向眾人揮手致意。現場出席典禮的陸官校友說，大家還記得賴清德曾經自稱「務實台獨工作者」，因此向他揮國旗並高喊「中華民國萬歲」，算是向其表達訴求，同時又維持對三軍統帥應有的禮貌。

賴總統昨在黃埔校慶上再度提到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並表示不能接受「首戰即終戰」的投降主義。昨也參加黃埔校慶的國民黨 立委徐巧芯質疑，這是在打臉前總統蔡英文，蔡英文任內研究中國大陸武統戰略，這是大陸策略，不是我們的主張，顯然賴總統沒有了解狀況。

徐巧芯說，賴總統順應黃埔精神的歷史來談，但仍堅持中華民國跟中華人民共和國互不相隸屬，其中有一個邏輯奇怪的地方，賴總統說沒有台灣就沒有中華民國，但這句話的邏輯是倒過來的，如果按照憲法，是沒有中華民國就沒有台灣，「賴總統偷偷置入台獨思想」。

國民黨立委柯志恩則說，陸軍官校首任校長是蔣中正，沒有國民黨就沒有黃埔軍校；沒有黃埔軍魂的守護，中華民國也不可能屹立至今，而若非國家的庇蔭和國軍的捍衛，又哪來台灣今日的民主？又哪有民進黨 的執政？陸官是國軍建軍的基石，但民進黨要在軍中「去蔣」，等於掏空國軍基石、褻瀆忠貞軍魂，牽一髮而動全身，希望民進黨給予尊重，心存敬畏與感恩。

民進黨立委沈伯洋則說，世界各國沒有人想要「首戰即終戰」，更不會喊出來給敵人聽；前總統馬英九的說法，不但不合乎常理，也不合乎邏輯，賴總統如今說不能接受「首戰即終戰」的投降主義是邏輯正確的說法，未來在國防強化上，賴總統的工作還要凝聚士氣，同時重建國人對國軍的信任，相信會一步一步變得更好。