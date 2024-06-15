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賴清德陸軍官校演講：不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義

記者程嘉文／高雄16日電
陸軍官校一百周年校慶，賴清德總統校閱部隊。(記者曾原信／攝影)
陸軍官校一百周年校慶，賴清德總統校閱部隊。(記者曾原信／攝影)

6月16日是陸軍官校黃埔建軍的一百周年校慶，也是賴清德上任以來，首度校閱部隊。賴清德致詞時，完整回顧了黃埔百年校史，包括東征、北伐、剿共、抗戰等大陸時期的戰役，是前總統蔡英文過去八年很少提及；但賴清德致詞中也提到「中國強勢崛起，破壞台海現狀」，並批評「首戰即終戰」說法是投降主義，最後重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」以及「中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定」，與現實政治的關連度，也比蔡政府時代的軍中演講更高。

賴清德說，陸軍官校成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，當時走進陸官的年輕人，滿腔熱血，為民有、民治、民享」的民主共和國，踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，展現出「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神，戰功彪炳。卻也在後續的國共內戰中失利，民國38年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。近年來，在大大小小的天災地變中，軍愛民，民敬軍，軍民一家親；在歷史上一次又一次的生死與共裡，中華民國也已經在台澎金馬落地生根，陸軍官校更在鳳山開枝散葉。一百年來，縱使歷史景物場景物換星移，但我們堅定確信：「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」。在這裡，鳳山訓練繼往開來；在這裡，黃埔精神扎根茁壯；在這裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔！

賴清德也提及，對陸官學生的三大期勉：一是深刻體會「犧牲、團結、負責」的歷史意義；二是全心全力奉獻給國家人民；三是捍衛國家主權。賴清德提及，隨著國家發展不斷轉型，從黨軍到國軍，從革命軍到專業軍，從為總理而戰到為國家人民而戰。百年後的今天，陸官人不是革命軍，是屬於人民的軍隊。當前國軍不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主。

他也要求，絕不能夠敵我不分、敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義。堅守國軍信念，維護自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持捍衛國家主權不容侵犯併吞；確保中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定。

中華民國 賴清德 華人

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