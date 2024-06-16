藍白參加海峽論壇 陸官媒：堅定守護中華民族

第16屆海峽論壇大會15日在福建廈門舉行。（新華社）

海峽論壇近日在廈門舉行，國民黨 、民眾黨均派團出席。大陸官媒《人民日報》16日刊出評論文章指，海峽論壇的舉辦證明，中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的信念，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸的主流民意。同時，強調兩岸要堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，要共同堅定守護中華民族共同家園。

評論文章首先指出，大陸國家主席習近平4月時曾在「馬習二會」時提到，「兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。」顯示為兩岸關係發展、台海和平穩定指明前進方向。

文章接著表示，在大陸新時代以來，從發布《中共中央國務院 關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》並推動落實，到為台灣青年來大陸學習、就業 、創業、生活創造良好條件，再到優化營商環境、協助台企發展等一系列政策，是「實實在造福兩岸同胞」。

文章認為，海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台，見證並推動兩岸同胞在交流交友交心中厚植情誼。

「海峽論壇的成功舉辦充分證明，中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意，兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望不可阻擋。」

文章還提到，中華民族在漫長歷史中，「共同建構包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神」。它強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人。兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。

另，文章警示，「台獨」分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵兇戰危，最終只會給台灣同胞帶來深重災難。統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，「台獨」注定死路一條。

文章進一步稱，「我們有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何『台獨』分裂圖謀。」兩岸同胞要本著對歷史、對民族負責的態度，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推進實現祖國完全統一大業。

文章最後說，兩岸有共同血脈、共同文化、共同歷史，沒有任何勢力能把我們分開。要共同掌握歷史大勢，堅守民族大義，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。兩岸青年好，兩岸未來才會好。