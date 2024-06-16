兩岸觀策／賴清德的問題不在互不隸屬

賴清德總統。(本報系資料照)

上月23日中共啟動聯合利劍軍演，而同一天，福建艦也從上海一向停泊的碼頭駛出，奔赴黃海水域；這一訊息是在圍島軍演結束後才浮出，商業衛星拍下它的模糊身影，成了網上轟動的熱搜題材。敏感的軍迷不免在心中生出一個疑問：福建艦第二次海試與聯合利劍圍島軍演同時登場，難道只是巧合？

若用歷史眼光去審視，這事恐怕絕非偶然，它似是刻意地回望一個「歷史場景」。細察一下福建艦這次海試地點就可發現，它完全就是130年前中日甲午海戰的同一現場。

那一次海戰，最為壯烈的一幕是，旗艦定遠艦中彈燃起大火，日艦準備對它致命一擊，這時早已受創甚深的致遠艦，竟全力衝向敵陣，決心與敵同歸於盡，但還來不及抵近，它自己爆出一聲巨響，迅即沉入海底，艦長鄧世昌也一起殉國。其沉沒處就在遼東半島東方的黃海海域，而福建艦正是在這裡被衛星捕獲它的蹤影。

婦孺皆知，甲午戰爭的結果即是乙未割台，中國失去了台灣。台灣淪為日本 殖民地，是中國的民族創痛。縱令二戰後台灣重歸中國，但民進黨近20年主政期間不斷去中國化的結果，在北京眼裡看來，台灣已與再次被殖民無異。

福建艦在黃海海試，與台海圍島同期獻映，不論有意無意，都已在回應甲午戰後一個多世紀的歷史提問；而其答案無疑就是：中國因積弱而從黃海失去的台灣，將由在黃海重新崛起的力量而收復。

歷史不是瘖啞的，如果悖逆了歷史，它會以驚人的、甚至是暴烈的形式，對乖逆、離亂的史觀或政論進行無情地糾正。

就在福建艦仍在黃海測試期間，法國舉辦諾曼第登陸80周年紀念活動，馬克宏總統原擬邀請俄總統普亭出席，卻因美國等反對而作罷。但二次大戰的真實歷史是，蘇聯自1942年到1943年在史達林格勒以近50萬名士兵戰死為代價，耗損所向披靡的德軍主力逆轉戰局，才奠定1944年西線諾曼第登陸的基礎。而最早攻陷柏林迫使希特勒自戕而亡的，亦是東線的紅軍，而非西線的盟軍。

否定蘇聯的貢獻，近30年又不斷對它的繼承者俄羅斯 進行圍堵，正是如今歐洲嘗盡俄烏戰爭苦果的歷史源頭。因為對蘇聯共產體制的否定，並不能正當化對俄羅斯這一以東斯拉夫民族為主體國家的否定。正因為冷戰後北約不斷東擴、又刻意將俄國貶抑為賤民，終於讓黑海北方這片黑土地陷入煉獄般景象。

虛構、扭曲、或編造歷史，也早就在台灣如火如荼地展開。賴清德 就職演說中，就不加掩飾地恣意造史。他說1624年台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。但1624不是全球化的開端，而是台灣被荷蘭東印度公司殖民的起點；這一陳述，不僅歌頌了殖民者，還形同對鄭成功解殖功勛的否棄；而肯定荷蘭殖民者，不過是進一步謳歌日本殖民統治的前奏罷了。

很顯然，賴清德碰觸的已非究竟是「兩國」還是「兩岸」互不隸屬的問題，而是剽竊、篡改與偽造歷史的歷史虛無主義問題。當台灣的中國意識與身分被盡皆剝除，蒼白、自我異化的台獨意識就與全速回潮中的中國復興巨浪撞個正著。

禮讚殖民歷史放在世界任何一角，都是對時代的反動，最終都將被時代拋棄。