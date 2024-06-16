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黃埔慶百年賴親閱兵 國防部：中華民國在哪 黃埔正統就在哪

台灣新聞組╱綜合16日電
黃埔100年校慶，日前實施正步分列式預演。(本報資料照片)
黃埔100年校慶，日前實施正步分列式預演。(本報資料照片)

黃埔建軍與開國歷史息息相關，兩岸都為百年紀念爭取話語權，今天在陸軍官校舉行的百年校慶儀式是中華民國展現歷史傳承的重要窗口，由賴清德總統親臨主持，並校閱學生分列式。針對「黃埔正統」，國防部表示：「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡。」台北市長蔣萬安昨出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，致詞時也表示，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

按規畫典禮儀程，賴總統上午9時抵達陸軍官校，接受全軍禮迎賓儀式，典禮現場將鳴禮砲21響、迎接統帥旗，校閱官賴總統將乘車全場檢閱參演部隊，返回閱兵台檢閱分列式後，將面對司令台國旗暨國父遺像，依序奏樂、唱國歌，向國旗暨國父遺像行最敬禮、恭讀國父遺囑後，由賴總統向部隊致詞。

蔣萬安昨指出，1924年6月16號黃埔軍校開訓典禮，國父孫中山的書面訓詞就是現在中華民國的國歌歌詞，當時第一任校長就是蔣中正先生。去年他參加俞大維的紀念特展，當時他寫下捍衛民主、追求和平，他相信這也是時到今天所有黃埔男兒共同追求的目標。國軍弟兄不只是保衛國家，當有災害來臨的時候，也在第一線協助救災、搶災、復原，他身為台北市的大家長，要向國軍弟兄致上最高的敬意及謝意。

大陸官方也推出許多紀念活動，包括研討會，改造後的廣州黃埔軍校舊址也將重新開放，同時發行紀念郵票，官媒央視也推出紀錄片。大陸發行的「紀念黃埔軍校建校100周年」郵票，圖案名稱為黃埔軍校校本部孫中山紀念室和紀念碑。同時，央視自10日起，一連5天推出5集紀錄片「黃埔軍校1924─2024」，其中第五集「統一大業」揭露，1963年底國務院總理周恩來出訪亞非地區期間，特意繞道廣東參觀黃埔軍校舊址，並「在黃埔港開始祕密航行，抵達目的地後，會見一名台灣高層方面派來的特使」。周恩來要對方「轉告陳誠與台灣當局，國共兩黨可在反對『兩個中國』問題上，形成統一戰線」。

目前黃埔軍校舊址紀念館整體改造項目工作已收尾，將於16日重新開館。

黃埔100年校慶，賴清德總統親臨閱兵。(本報資料照片)
黃埔100年校慶，賴清德總統親臨閱兵。(本報資料照片)

中華民國 國務院 賴清德

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