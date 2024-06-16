黃埔慶百年賴親閱兵 國防部：中華民國在哪 黃埔正統就在哪

黃埔100年校慶，日前實施正步分列式預演。(本報資料照片)

黃埔建軍與開國歷史息息相關，兩岸都為百年紀念爭取話語權，今天在陸軍官校舉行的百年校慶儀式是中華民國 展現歷史傳承的重要窗口，由賴清德 總統親臨主持，並校閱學生分列式。針對「黃埔正統」，國防部表示：「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡。」台北市長蔣萬安昨出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，致詞時也表示，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

按規畫典禮儀程，賴總統上午9時抵達陸軍官校，接受全軍禮迎賓儀式，典禮現場將鳴禮砲21響、迎接統帥旗，校閱官賴總統將乘車全場檢閱參演部隊，返回閱兵台檢閱分列式後，將面對司令台國旗暨國父遺像，依序奏樂、唱國歌，向國旗暨國父遺像行最敬禮、恭讀國父遺囑後，由賴總統向部隊致詞。

蔣萬安昨指出，1924年6月16號黃埔軍校開訓典禮，國父孫中山的書面訓詞就是現在中華民國的國歌歌詞，當時第一任校長就是蔣中正先生。去年他參加俞大維的紀念特展，當時他寫下捍衛民主、追求和平，他相信這也是時到今天所有黃埔男兒共同追求的目標。國軍弟兄不只是保衛國家，當有災害來臨的時候，也在第一線協助救災、搶災、復原，他身為台北市的大家長，要向國軍弟兄致上最高的敬意及謝意。

大陸官方也推出許多紀念活動，包括研討會，改造後的廣州黃埔軍校舊址也將重新開放，同時發行紀念郵票，官媒央視也推出紀錄片。大陸發行的「紀念黃埔軍校建校100周年」郵票，圖案名稱為黃埔軍校校本部孫中山紀念室和紀念碑。同時，央視自10日起，一連5天推出5集紀錄片「黃埔軍校1924─2024」，其中第五集「統一大業」揭露，1963年底國務院 總理周恩來出訪亞非地區期間，特意繞道廣東參觀黃埔軍校舊址，並「在黃埔港開始祕密航行，抵達目的地後，會見一名台灣高層方面派來的特使」。周恩來要對方「轉告陳誠與台灣當局，國共兩黨可在反對『兩個中國』問題上，形成統一戰線」。