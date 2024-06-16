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兩岸出現3巨變 學者嘆：如今談兩岸和平都很困難

記者陳湘瑾╱綜合16日電
文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民在海峽論壇提出兩岸關係出現三大巨變，如今連談「兩岸和平」這四個字都很困難。(本報資料照片)
文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民在海峽論壇提出兩岸關係出現三大巨變，如今連談「兩岸和平」這四個字都很困難。(本報資料照片)

文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民昨天在海峽論壇上提出兩岸關係出現的三大巨變。他說，大陸對台提供多項「國民化」待遇，但仍有很多政策沒有做到台灣內部，如何讓台灣人願意從事兩岸情感的連接，是大陸未來可以考慮的對台工作方向。

陸媒觀察者網報導，趙建民提出的第一個巨大轉變，是兩岸之間風向的變化。他表示，過去談「兩岸和平紅利」和「兩岸和平協議」，但如今連談「兩岸和平」這四個字都很困難，過去經貿是兩岸關係最大樞紐，可是大家現在並沒有深切地感受到經貿的紅利。

第二個巨大轉變，是國際地緣政治的變化。美國過去在兩岸關係中扮演相對持平的角色，現在美國支持台灣「抗中」，以及在高科技等領域與中國脫鉤，這使得三角關係、或者說兩岸和平的基本動力受到很大侵蝕，台灣在兩岸經貿跟美國之間也出現重大的拉扯現象。

第三個巨大轉變是兩岸實力的轉變。台灣方面積極規畫兩岸交流的信心大不如前，更多政治人物似乎更多思考如何自我防禦，而不是如以前積極規畫促進兩岸交流互惠政策。

對於上述三大巨變，趙建民提出建議，包括找到辦法來減少政治的衝擊。他以大陸國家主席習近平跟前總統馬英九今年4月在北京見面為例，政治上在一段時間內允許兩岸制度沿著不同的路徑發展，而在中華民族的歷史連接方面，便能有所作為。

身分認同上，趙建民說，很多台灣人稱自己為「台灣人」，不一定就是主張「台獨」，尤其是很多年輕人，在台灣出生、成長，「他覺得自己是台灣人，就像福建人說自己是福建人一樣，建議大家一定要把這點分清楚」。

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