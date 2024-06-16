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連勝文：台灣人也可以是堂堂正正中國人

特派記者陳政錄／廈門16日電
大陸政協主席王滬寧(右)15日會見國民黨副主席連勝文(左)。(中新社)
大陸政協主席王滬寧(右)15日會見國民黨副主席連勝文(左)。(中新社)

海峽論壇在福建舉辦，國民黨、民眾黨均派團出席，國民黨副主席連勝文昨天表示，兩岸青年交流獲大陸方面認同，可共同推動，但就外界關切兩岸觀光、經貿、農漁產品輸陸等議題坦言，不確定大陸什麼時候開放，並指此行沒有洽談具體合作的任務。

海峽論壇今年是第16屆，陸方稱邀請台灣各界7000人與會，為疫情後之最，藍營今年由連勝文帶隊，地方首長有雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良率縣府交流團赴陸，陣仗比去年更大。民眾黨則是台商事務委員會主委張凱鈞代表。

國民黨發出新聞稿表示，連勝文率代表團在大會開始前一起會晤王滬寧，他向對方表示說，當前台灣多數民眾希望兩岸之間能夠和平相處、互惠友好，這是任何人都不能忽視的台灣主流民意。希望兩岸能延續過去許多具正面意義的作法，國民黨也會繼續努力，讓兩岸未來能進入一個充滿善意的正向循環。

在昨天大會開幕式上，連勝文致詞時說，國民黨一直堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，與陸方展開交流合作，表示「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。

連勝文受訪表示，他不確定陸方何時會開放兩岸觀光旅遊，國民黨期望兩岸都能延續過去具有正面意義的作法，包含經貿合作跟觀光旅遊。但他坦言，若兩岸關係不好，「真的要開放也不是那麼容易」。

民眾黨方面，張凱鈞14日已和大陸國台辦副主任潘賢掌舉行會見，出席海峽金融論壇，表示民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作。

國民黨 連勝文 觀光

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