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海峽論壇開幕 王滬寧：台灣自古屬中國 陸委會：統戰徒勞

特派記者陳政錄、記者廖士鋒／廈門─台北16日電
大陸全國政協主席王滬寧15日出席海峽論壇並致詞說「台灣自古屬於中國，歷史不容扭曲，血緣無法改變」。(記者陳政錄／攝影)
大陸全國政協主席王滬寧15日出席海峽論壇並致詞說「台灣自古屬於中國，歷史不容扭曲，血緣無法改變」。(記者陳政錄／攝影)

海峽論壇昨天在福建廈門開幕，大陸全國政協主席王滬寧表示，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一分子，歷史不容扭曲，血緣無法改變」，強調「中國主權和領土完整從未分裂」，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平。

陸委會回應表示，海峽論壇是中共每年耗費大量資源所舉辦的對台統戰交流平台，但始終難以獲得台灣民眾的共鳴，「究其原因，是陸方未能了解，兩岸之間真正的差距，在於政治制度與生活方式」。如果沒有辦法讓台灣人民感受到對岸也能珍視民主、自由價值，落實人權保障，任何統戰活動與政治宣傳都是徒勞。

海峽論壇是大陸年度大型對台活動，主論壇大會昨天上午在廈門國際會議中心舉行，會前王滬寧與福建省委書記周祖翼、大陸國台辦主任宋濤、海協會長張志軍等陸方官員，集體會見國民黨副主席連勝文、雲林縣長張麗善，藍委陳玉珍、蘇清泉、陳雪生，及民眾黨和大陸全國台企聯代表等台方客人。

大會致詞時，王滬寧重提習近平4月發表「重要講話（指馬習會談話）」，強調「兩岸同胞都是中國人」，同根同源同文同種，是血濃於水的一家人，「大家都說中國話，寫中國字，過中國節」，有著共同的歷史，共同的文化，共同的習俗。

王滬寧說，無論台海局勢如何變化，「兩岸同屬一個中國」的事實不容否認，民族復興，國家統一的歷史大勢不可阻擋。

王滬寧說，「團結統一是福，分裂動盪是禍」，大陸有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何台獨分裂圖謀，只有堅持「一個中國原則」和「九二共識」，才能確保台海和平、家園安寧。

昨天會上，陸方並未宣布新的重大對台政策，但王滬寧前天抵廈門時，陸方召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，強調要促進兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展；廈門市政府前天也宣布啟用「近便利」服務專區，「可供台胞證、居住證等證件快速辦理、發證」。

陸委會表示，居住證是陸方一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，是對台赴陸民眾以「生活便利」為糖衣，將台灣民眾視為其公民的誘拉手段，推進「融台」策略，而且申辦大陸居住證需要按捺指紋，恐有個資洩露及遭陸方掌握運用的風險。

連勝文 國民黨 習近平

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