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校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」

記者楊正海／台北15日電
台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，台大前校長管中閔（右）擔任策展人。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，台大前校長管中閔（右）擔任策展人。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，他致詞時表示，民國13年6月16號黃埔軍校開訓典禮，國父孫中山的書面訓詞就是現在中華民國的國歌歌詞，當時第一任校長就是蔣中正先生。蔣萬安還說，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

這場特展的策展人是台大前校長管中閔，管致詞說，差點叫蔣萬安「蔣校長」。蔣萬安致詞時表示，今年是黃埔建軍百年重要的時刻，很高興在台北市政府、管中閔、徐宗懋，以及所有先進前輩共同努力下，能在北市府1樓大廳舉辦黃埔建軍的時代精神特展，讓市民朋友可以透過珍貴的照片、圖片更了解當時黃埔建軍的整個過程，以及包含中華民國近代史許多重要的時刻。

蔣萬安說，透過短片大家可以看到百年前，當時黃埔建校、建軍的艱苦的歲月，民國13年黃埔軍校成立，經歷了無數關鍵的戰役，而一直以來也都秉持「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，捍衛中華民國、守護民主自由、保衛中華民族與文化，也培育了無數軍事的人才。

蔣萬安指出，去年他參加俞大維的紀念特展，當時他寫下捍衛民主、追求和平，他相信這也是時到今天所有黃埔男兒共同追求的目標。國軍弟兄不只是保衛國家，當有災害來臨的時候，也在第一線協助救災、搶災、復原，他身為台北市的大家長，要向國軍弟兄致上最高的敬意及謝意，他也會秉持這樣的信念、理念，來為所有市民朋友奮鬥打拚。

台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，參觀當時黃埔建軍的歷史照...
台北市長蔣萬安上午出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，參觀當時黃埔建軍的歷史照片。記者楊正海／攝影

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