交長：陸若釋善意如小三通團客、自由行 台可逐步開放

疫後旅遊潮爆發，旅館房價連帶上漲，讓不少民眾抱怨國旅住宿太貴，還不如出國玩。圖為桃園機場出國人潮。（記者季相儒／攝影）

中國大陸原定6月10日派福建踩線團來馬祖，不過在台方宣布6月組團赴陸禁團令不解禁 後，也隨即喊卡，讓兩岸開放觀光 再轉為僵局。交通部長李孟諺昨接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪坦言，現在沒有說大陸一定要全面開放團客，若對方釋出善意，像是小三通開放團客、開放自由行等，台方都可以考慮逐步開放。

李孟諺指出，目前兩岸開放程度不太對等，台灣有自由行跟已組團的團客可以過去，去年自由行就過去176萬人次到大陸，對岸只來了22萬人次，開放程度差了八倍。目前台方6月還是能持續出團，若對方有善意開放，就會逐步朝全面性開放。

李孟諺表示，現在沒說對方一定要全面開放團客，若適度的像是小三通開放團客、開放自由行，對跨部會協商有幫助，台灣各部門都準備好歡迎大陸自由行及團客來台。

他也說，前陣子因為軍演等因素，福建到馬祖踩線團延期，若踩線團重啟，台方一定會全力協助行政流程，表達誠摯歡迎。

不過中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社董事長李奇嶽認為，若不是因為賴清德 總統就職演說將兩岸關係搞僵，現在兩岸交流早已經通了，福州踩線團也不會中止。針對李孟諺釋出的「善意」，他認為，這只是喊話，還是應該要有實質作為。

李奇嶽表示，這兩天大陸藝人胡歌訪台，上海市台辦官員也抵台，就代表大陸交流善意還是存在，接下來有幾個時間點可以觀察，像是海峽論壇照慣例都會有惠台政策，接下來就看大陸的說法，或是福州踩線團會不會重啟；再者，旅行業已申請平潭包船業務，就看陸委會准不准；另外，七月將辦海峽兩岸旅展，據了解，大陸有交流團要過來，希望陸委會不要像去年一樣，又擋下大陸官員。