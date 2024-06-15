我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

連勝文率團參加海峽論壇 王滬寧盼台胞阻戰爭和台獨

特派記者陳政錄、記者蔡家蓁、蔡維斌／台北15日電
大陸政協主席王滬寧14日出席廈門的「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」並發表講話，據轉述，這場專題推進會還安排了大陸各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席。（取材自央視新聞聯播）
大陸政協主席王滬寧14日出席廈門的「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」並發表講話，據轉述，這場專題推進會還安排了大陸各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席。（取材自央視新聞聯播）

第16屆海峽論壇今天舉辦論壇大會，大陸全國政協主席王滬寧將代表中共總書記習近平出席，會見國民黨副主席連勝文一行。王滬寧昨天抵達廈門，召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，強調要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，還呼籲台胞全力阻止戰爭和台獨，為和平統一做更多努力。

王滬寧指出，要「擴大兩岸民眾的受益面和獲得感」，為台青來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利。

專題推進會還安排大陸福建、北京、湖北、天津等各地的台灣「工青婦（職工、青年、婦女）」代表出席，安排八人發言，因「特別關心台灣同胞」。

王滬寧發言時提出四點，一是肯定在場台胞對兩岸交流作出的努力和貢獻，希望傳播給更多台灣年輕人；二是希望大家全力「阻止戰爭、阻止台獨」；三是呼籲共同針對兩岸和平發展、和平統一做努力；四是提出要加強兩岸婚姻工作。

昨天上午福建省召開的第16屆海峽論壇新聞發布會上，廈門副市長庄榮良宣布，論壇期間，啟用「近便利」台胞服務專區，為台灣嘉賓提供落地移動支付業務辦理服務。他說，台胞證、居住證、臨時入境機動車駕駛許可將依托服務專區實現「三證聯辦」，且台胞證辦理時限從五個工作日壓縮至三個工作日，緊急情況可當日取證。

庄榮良進一步指稱，廈門已在五通赴金旅遊辦證中心、公安局等設立、入駐台胞服務專區，實現來往台胞「抵廈」、警務服務「聯辦速辦」、政務服務「一站集辦」。「一站集辦」方面，對於首次來大陸的台胞，可一次辦妥各類通行證件、手機卡、銀行卡。

就業 連勝文 國民黨

上一則

綠遭自家AI打臉 ChatDPP上線不到1天關閉

下一則

賴清德「兩國互不隸屬論」拉馬英九背書 馬批狂言狡賴

延伸閱讀

福建海峽論壇登場 廈門推「近便利」速辦台胞、居住證

福建海峽論壇登場 廈門推「近便利」速辦台胞、居住證
習近平宣示：培育更多世界一流企業 加強黨領導

習近平宣示：培育更多世界一流企業 加強黨領導
台立院職權修法三讀 曹興誠：拒絕服從毒國會

台立院職權修法三讀 曹興誠：拒絕服從毒國會
台立院外湧入8萬人 高喊：沒有討論不是民主

台立院外湧入8萬人 高喊：沒有討論不是民主

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌