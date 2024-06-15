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海峽論壇廈門登場 陸委會：不樂見地方赴統戰活動

記者王千豪、屈彥辰、黃婉婷／台北15日電
陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）
陸委會主委邱垂正。（本報資料照片）

第16屆海峽論壇今天於大陸福建省廈門市舉行，雲林縣長張麗善及國民黨率團參加，認為兩岸多交流、溝通有助於緩和兩岸緊張關係。不過，陸委會主委邱垂正則表示，海峽論壇是以交流包裝的統戰平台，不樂見地方政府參加這樣的統戰活動。

邱垂正稱，對岸聲稱7000人參加，但看金廈航班及小三通流量，並沒有比過去多很多，預期國人參加這個統戰活動的人數應該比往年少；他呼籲大家注意社會觀感及國際視聽，共同維護國家整體利益。

國民黨主席朱立倫指派副主席連勝文率團參加海峽論壇，連昨率團前往福建廈門參加，而此行也是連首次參加海峽論壇，預計停留兩日後返台。

至於參加海峽論壇是否有助於兩岸氣氛和緩，國民黨大陸事務部主任林祖嘉直言，應該會有，因為大家多見面、多溝通、多了解，對雙方都有幫助，尤其一些大家關心的議題，國民黨是民間機構，所以可以去對岸反映一下台灣這邊關心的議題，讓彼此多了解與溝通，對於緩和兩岸緊張關係應也會有幫助。

前台北市長郝龍斌則表示，他對這次海峽論壇不抱很大的期望，因為兩岸目前關係緊張，但希望雙方釋放善意，台灣方面不要給參加者扣紅帽子。

民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，現在整個國家面臨中國統戰、認知戰，國民黨此時此刻還是跑到中國大陸去，過去國民黨團總召傅崐萁也率幾十個藍委去見大陸全國政協主席王滬寧，都是落入統戰圈套裡面，「這是國民黨本質沒有辦法。」

國民黨 連勝文 民進黨

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