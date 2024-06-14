陸想收買台網紅？藝人再爆料 波特王：還限6/21前表態

波特王在謝和弦該篇爆料文留言，問是否規定6月21日前要發文表態。謝和弦回應時公布截圖，內容指，這份「構建新型兩岸關係」都要趕在2024年6月21日以前發表。(取自「謝和弦 R-chord（阿扣）」臉書粉專)

網紅「波特王」12日「預言」7月下旬將有約10組台灣網紅受邀到中國大陸旅遊拍片，質疑目的是對台灣文化統戰。女星何以奇、歌手謝和弦分別於13日、14日也在臉書 爆料，收到來自對岸的「合作邀約」，引起熱議。

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）創辦人杜奕瑾在個人臉書分享何以奇的文章，「專門收買台灣身分對台外宣？當然推廣TikTok不會少」。

何以奇分享收到的邀約訊息，合作內容很簡單，在社群平台Tik Tok發表「60秒以上視頻」，介紹「大陸風土人情、熱點話題、兩岸文化差異、政治歷史旅行介紹」。她在該份文件資料上的「對大陸的台灣KOC，本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」畫重點。

何以奇透露已經「秒拒絕」，「因為我知道，答應下去，我就變成工具人」，並表示，「我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇」。

謝和弦也在臉書PO出來自大陸廠商的合作邀約，對方要求他在臉書一字不改發表「構建新型兩岸關係」，並指「請放心，因為在台灣擁有言者無罪的網路環境，所以絕對不會給您帶來任何麻煩和不良影響」。

根據謝和弦公布的邀約內容指出，將安排為大陸的台資企業或河南 省工商業聯合會的會員企業，拍攝形象代言廣告，估計每年可獲得超過新台幣1000萬元（約30萬美元）「合法收入」。署名是「北京慈光影視傳媒有限公司」董事長。謝和弦表示，「抱歉我是堂堂正正的台灣人」、「1000萬我自己認真賺就好了」。

波特王在謝和弦該篇爆料文留言，問是否規定6月21日前要發文表態，「北京慈光去年才在中國成立，註冊時1000萬人民幣資本額，過了3個月直接加到9000萬人民幣」。謝和弦再PO出1張截圖，內容指，這份「構建新型兩岸關係」都要趕在2024年6月21日以前發表，「不然的話，恐怕會失去一次千載難逢的機遇」。文內透露，「因為下個月大陸要召開三中全會」。

波特王進一步爆料，「這團的任務很噁心，初步像這樣花錢買明星網紅作為傀儡只是第一階段，最終目標是在台灣創一個新的政黨，然後配合中共 運作」。