上海市長層級來「不會太高」？蔣萬安8字原則回陸委會

台北市長蔣萬安上午參加士林區「市長與里長有約」受訪。(記者楊正海／攝影)

雙城論壇預定在7、8月舉辦，中國大陸上海市屆時會派出的層級近日一直受到討論，對於是否上海市長龔正會來台參加雙城論壇，陸委會表示目前沒收到申請，並指出只是上海「二把手」，算起來「層級不會太高」。對此，台北市長蔣萬安受訪指出，北市都會依照法規及慣例邀請上海方代表，依照「對等尊嚴善意互惠」原則進行。

蔣萬安參加士林區「市長與里長有約」受訪，對於昨(13)天接見上海市台辦主任，蔣萬安說，雙方談得非常愉快，主要歡迎上海訪團來訪，第二方面非常感謝去年在上海雙城論壇熱情接待及用心規畫，非常多是市政參訪行程，兩岸間越緊張越需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸間唯一僅存的官方對話交流平台，所以希望能依照對等尊嚴善意互惠原則持續辦下去。

對於有議員覺得上海團的行程太神秘？蔣萬安說，每天都有公布行程，而且也都是依照中央的規定以及過去的慣例在進行。至於跟鍾曉敏主任上海訪問團一行談話的內容？蔣萬安說，當然謝謝去年上海方的接待，也提到兩城市之間很多市政的議題及共同面對的挑戰，有很多相互可以借鏡學習的地方。

蔣萬安說，包括低碳永續，去年看了上海的老港環保基地，這一次他們來，也到北市過去的山豬窟南港生態園區參訪，昨天他們也到廣慈，除了有長照 、育兒、親子 館，還有身障者輔具展示中心，也讓他們印象深刻，所以兩座城市就市政之間的交流可以有很多的合作。

蔣萬安也被問到會不會希望盡速恢復陸生來台，甚至大陸藝人也可以多多來台？蔣萬安說，只要在對等、尊嚴、善意、互惠的原則之下，兩岸之間、民間之間的交流都樂見。

陸委會昨指上海市長是上海的「二把手」、層級不會太高？蔣萬安說，雙城論壇已經舉辦多年，從2010年開始到現在已經連續舉辦14屆，而且累積簽署了45項的合作交流備忘錄，都是就市政的議題在進行合作，相互借鑑。

日前有公立高職的家長會長，揪團去大陸參加競技比賽，號稱只出機票錢，其他全免，遭質疑是統戰向下延伸了？蔣萬安指出，教育局 有回報，這是學校家長會所傳的調查表，校方並沒有轉知給老師或學生，目前瞭解，也沒有學生報名參加。