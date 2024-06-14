新聞眼／陸委會刻意貶低上海市長 無助兩岸交流

陸委會副主委梁文傑指上海市長只是上海市的「二把手」，有意貶低龔正，誤解台北上海兩市當初舉辦雙城論壇的初衷。（記者陳宥菘／攝影）

今年雙城論壇由台北市主辦，按照慣例上海市將會派員來台參加，台北市政府邀請上海市長龔正未定之際，陸委會卻認為龔正「層級不會太高」，明顯有意貶低上海市長，也誤解台北上海兩市當初舉辦雙城論壇的初衷。

陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上指出，上海市長只是上海市的「二把手」，台北市長則是台北市一把手，若邀請二把手來台，「層級不會太高」，這其實扭曲了大陸政經架構與雙城論壇的本質。

第一，上海的常住人口是台北市的10倍、面積是30倍，GDP也有台北市的五倍，無論從哪個角度和量體來看，上海都要比台北大上許多，上海還是大陸四大直轄市之一，大陸首善之區、也已躋身國際都市，說上海市長層級不高，那只是相對以黨領政的一把手、上海市委書記而言，但實質上，上海市長負責綜攬全局，也負責對外交流工作。

第二，當初滬台兩市籌辦雙城論壇，就是市政府對市政府，是由兩市市長溝通簽約加強兩市交流，不涉背後的上海市委辦（黨），自然上海市委書記不會參與，台北市若想邀上海市委書記參加雙城論壇，才是搞錯了對象。

陸委會稱上海市長是二把手，跟台北市長一把手顯見不對等，似乎應邀上海市委書記一把手才對，但上海市委書記同時也是中共 中央政治局委員身分，在兩岸政治沒有突破前根本不可能來台，即便來台恐怕也會被綠營扣上統戰的大帽。

雙城論壇舉辦十多年來，只有馬政府時期的上海市長韓正來過台灣，其餘歷屆都是上海市副市長層級的官員來台。這次如果龔正能來台，將是多年來的兩岸交流的重大突破，尤其是在民進黨 執政下兩岸關係緊張之際。

新冠疫情 之後，大陸「省級來台交流訪問團」掛蛋迄今，按照移民署資料，上一次有省級領導幹部來台，還是2019年的安徽省副省長周喜安。相較之下，作為大陸直轄市市長的龔正，級別遠遠高於2016年民進黨執政迄今所有省市參訪團團長，他若能來台，反倒應該視為民進黨執政的一大突破。

陸委會如果真心推動兩岸交流，應樂觀看待今年的雙城論壇，利用論壇在台北舉辦的契機減緩兩岸緊張；貶損對方層級無助推動兩岸交流，攪局雙城論壇也讓人給台北市穿小鞋之感，更似在擔心蔣萬安成了主導兩岸交流的代言人。