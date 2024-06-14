我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

新聞眼／陸委會刻意貶低上海市長 無助兩岸交流

記者廖士鋒、陳言喬
陸委會副主委梁文傑指上海市長只是上海市的「二把手」，有意貶低龔正，誤解台北上海兩市當初舉辦雙城論壇的初衷。（記者陳宥菘／攝影）
陸委會副主委梁文傑指上海市長只是上海市的「二把手」，有意貶低龔正，誤解台北上海兩市當初舉辦雙城論壇的初衷。（記者陳宥菘／攝影）

今年雙城論壇由台北市主辦，按照慣例上海市將會派員來台參加，台北市政府邀請上海市長龔正未定之際，陸委會卻認為龔正「層級不會太高」，明顯有意貶低上海市長，也誤解台北上海兩市當初舉辦雙城論壇的初衷。

陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上指出，上海市長只是上海市的「二把手」，台北市長則是台北市一把手，若邀請二把手來台，「層級不會太高」，這其實扭曲了大陸政經架構與雙城論壇的本質。

第一，上海的常住人口是台北市的10倍、面積是30倍，GDP也有台北市的五倍，無論從哪個角度和量體來看，上海都要比台北大上許多，上海還是大陸四大直轄市之一，大陸首善之區、也已躋身國際都市，說上海市長層級不高，那只是相對以黨領政的一把手、上海市委書記而言，但實質上，上海市長負責綜攬全局，也負責對外交流工作。

第二，當初滬台兩市籌辦雙城論壇，就是市政府對市政府，是由兩市市長溝通簽約加強兩市交流，不涉背後的上海市委辦（黨），自然上海市委書記不會參與，台北市若想邀上海市委書記參加雙城論壇，才是搞錯了對象。

陸委會稱上海市長是二把手，跟台北市長一把手顯見不對等，似乎應邀上海市委書記一把手才對，但上海市委書記同時也是中共中央政治局委員身分，在兩岸政治沒有突破前根本不可能來台，即便來台恐怕也會被綠營扣上統戰的大帽。

雙城論壇舉辦十多年來，只有馬政府時期的上海市長韓正來過台灣，其餘歷屆都是上海市副市長層級的官員來台。這次如果龔正能來台，將是多年來的兩岸交流的重大突破，尤其是在民進黨執政下兩岸關係緊張之際。

新冠疫情之後，大陸「省級來台交流訪問團」掛蛋迄今，按照移民署資料，上一次有省級領導幹部來台，還是2019年的安徽省副省長周喜安。相較之下，作為大陸直轄市市長的龔正，級別遠遠高於2016年民進黨執政迄今所有省市參訪團團長，他若能來台，反倒應該視為民進黨執政的一大突破。

陸委會如果真心推動兩岸交流，應樂觀看待今年的雙城論壇，利用論壇在台北舉辦的契機減緩兩岸緊張；貶損對方層級無助推動兩岸交流，攪局雙城論壇也讓人給台北市穿小鞋之感，更似在擔心蔣萬安成了主導兩岸交流的代言人。

民進黨 疫情 中共

上一則

黑白集／不能再「不響」 寶總訪台先暖場

下一則

冷眼集／這波房市熱 新青安貸款惹的禍？

延伸閱讀

上海市長龔正會晤伯恩斯 喊話美企拓展在滬業務布局

上海市長龔正會晤伯恩斯 喊話美企拓展在滬業務布局
胡歌訪台引關注 陸委會透露有中國藝人申請訪台

胡歌訪台引關注 陸委會透露有中國藝人申請訪台
雙城論壇先遣 上海台辦主任訪台 北市長蔣萬安接見

雙城論壇先遣 上海台辦主任訪台 北市長蔣萬安接見
上海台北雙城探路 鍾曉敏再提自拍印象好、蔣萬安重申雙城好兩岸好

上海台北雙城探路 鍾曉敏再提自拍印象好、蔣萬安重申雙城好兩岸好

熱門新聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47
超微AMD總裁蘇姿丰，8日回到台南小時候住過的老家省親，神情顯得相當輕鬆，也透露最難忘台南美食是擔仔麵。（圖／讀者提供）

AMD蘇姿丰回台南老家 最愛美食是擔仔麵

2024-06-08 03:50
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50

超人氣

更多 >
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨